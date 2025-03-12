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У Середземному морі сіло на мілину російське судно з військовою технікою

Варвара Шолян
glavcom.ua
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У Середземному морі сіло на мілину російське судно з військовою технікою
Судно супроводжує великий десантний корабель «Александр Шабалин»
фото: «Крымский ветер»

Судно везло техніку з Сирії

Російське судно «Сияние Севера», яке виводить з Сирії військову техніку, сіло на мілину  у районі Гібралтара. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал «Крымский ветер». 

Судно супроводжує великий десантний корабель «Александр Шабалин», що може і сам перевозити техніку та вантажі.

«Главком» повідомляв, що у грудні 2024 року у відкритому морі зламалось судно Sparta, яке росіяни використовували для вивезення з Сирії своїх військових.

Також стало відомо, що у грудні 2024-го танкер ід прапором Панами, який прямував до Росії, тимчасово  заблокував рух суден через протоку Босфор.  

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Теги: військова техніка корабель Сирія росія

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