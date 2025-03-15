Росіяни ховають свої кораблі в бухті Севастополя від українських ударів

Партизани «АТЕШ» викрили дислокацію російських суден в окупованому Криму

Бойові кораблі росіян в бухтах Криму знайшли партизани руху «АТЕШ». На фото зафіксований малий протичовновий корабель в бухті Інкермана. Про це пише «Главком» з посиланням «АТЕШ».

«Агенти «АТЕШ» виявили бойовий корабель біля причалу Вторчормета в м. Інкерман. Зазвичай на цих причалах розміщуються кораблі виведені з експлуатації в черзі на утилізацію. Наразі там перебуває малий протичовновий корабель проєкту 1124М «Альбатрос». Такі кораблі модернізувалися і включені до складу Чорноморського флоту ВМФ РФ», - зазначили партизани.

Як повідомили в «АТЕШ», після втрати контролю над акваторією Чорного моря окупанти вирішили заховати корабель, тому він практично не покидає бухту. Але приховати його місцезнаходження і переміщення від наших очей неможливо.

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Нагадаємо, російська армія дещо просунулась до кордонів з Україною в Курській області. За даними аналітиків ISW геолокаційні кадри за 13 березня показують, що російські війська просунулися в межах Заолешенки.

«Російські війська, ймовірно, також захопили Гончарівку (на захід від Суджі), враховуючи, що дані NASA Fire Information for Resource Management (FIRMS) від 14 березня вказують на запеклі бої у цьому районі, а російські джерела нещодавно стверджували, що російські війська захопили поселення», – зазначили в ISW.

Також, заяви російського диктатора Володимира Путіна скептично сприйняті урядом Німеччини. Затягування переговорного процесу на пропозицію США щодо перемир'я в Україні розкритикували у МЗС Німеччини.

«У кращому разі можна говорити про тактику затягування щодо припинення вогню, якщо є такі умови і застереження. Слід поставити запитання, чи є серйозна зацікавленість у тому, щоб працювати в напрямку міцного припинення вогню та врегулювання», – заявила 14 березня речниця німецького МЗС, пише DW.