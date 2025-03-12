Зіткнення кораблів у Північному морі: капітаном суховантажу виявився росіянин

Через зіткнення пожежа виникла на обох суднах

Екіпаж контейнеровоза, який протаранив танкер у Північному морі, складався з росіян та філіппінців

Капітаном суховантажного судна Solong, який 10 березня зіткнувся з танкером Stena Immaculate біля узбережжя Англії, виявився громадянин Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За даними німецької компанії Ernst Russ, якій належить контейнеровоз, екіпаж складався з росіян та філіппінців. Solong вранці 10 березня врізався в американський танкер Stena Immaculate, який стояв на якорі і перевозив авіаційне пальне для потреб армії США.

Через зіткнення виникла пожежа на обох суднах, пролунали вибухи. Екіпажі змогли евакуюватися, але один моряк із Solong зник.

Наступного дня британська поліція заарештувала 59-річного капітана Solong за підозрою у ненавмисному вбивстві, його ім'я не називалося.

Одразу після аварії повідомлялося, що на борту Solong були 15 контейнерів із токсичним цианідом натрію, проте Ernst Russ пізніше заявила, що це не так. За даними компанії, там були чотири порожні контейнери, в яких раніше містилася небезпечна хімічна речовина.

Нагадаємо, у Північному морі поблизу берегів Англії сталася аварія через зіткнення нафтового танкера і вантажного судна.

Раніше «Главком» повідомляв, що у грудні 2024 року у відкритому морі зламалось судно Sparta, яке росіяни використовували для вивезення з Сирії своїх військових.

Також стало відомо, що у грудні 2024-го танкер прапором Панами, який прямував до Росії, тимчасово заблокував рух суден через протоку Босфор.

До слова, російське судно «Сияние Севера», яке виводить з Сирії військову техніку, сіло на мілину у районі Гібралтара.