У небі України спостерігається незвичайне явище

«Спіраль» бачили над Прикарпаттям, Херсонщиною та Миколаївщиною

Інші країни також бачать цю «спіраль»

У небі України та інших європейських країн спостерігається незвичайне явище. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на телеграм-канали.

Незвичайне явище спостерігається у небі над Прикарпаттям, Херсонщиною та Миколаївщиною. Також «спіраль» бачили у Франції, Польщі та Німеччині.

Повідомляється, що явище у небі – це сліди ракетного палива, скинутого в атмосферу. США вивели на орбіту розвідувальний супутник NROL-69.

Сліди ракетного палива, скинутого в атмосферу. США вивели на орбіту розвідувальний супутник NROL-69



Це явище бачили у Франції, Польщі та Німеччині. pic.twitter.com/jxaTz2Onzx — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 24, 2025

Нагадаємо, 1 березня у Харківській області люди помітили невідоме небесне явище. З’явилося припущення, що це може бути. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Alpha Centauri.

Зазначається, що небесне явище на Харківщині, скоріше за все, цікавий атмосферний феномен, що має назву «Світловий стовп».

«Світловий стовп» виникає за особливих атмосферних умов, а саме тиску, вологості та температури повітря. На відносно невеликій висоті утворюються майже нерухомі симетричні кристали води, які відбивають від джерела на землі та створюють ілюзію такого стовпа.