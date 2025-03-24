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У небі України спостерігається незвичайне явище

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У небі України спостерігається незвичайне явище
«Спіраль» бачили над Прикарпаттям, Херсонщиною та Миколаївщиною
фото: соціальні мережі

Інші країни також бачать цю «спіраль»

У небі України та інших європейських країн спостерігається незвичайне явище. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на телеграм-канали.

Незвичайне явище спостерігається у небі над Прикарпаттям, Херсонщиною та Миколаївщиною. Також «спіраль» бачили у Франції, Польщі та Німеччині.

У небі України спостерігається незвичайне явище фото 1

Повідомляється, що явище у небі – це сліди ракетного палива, скинутого в атмосферу. США вивели на орбіту розвідувальний супутник NROL-69.

У небі України спостерігається незвичайне явище фото 2
У небі України спостерігається незвичайне явище фото 3

Нагадаємо, 1 березня у Харківській області люди помітили невідоме небесне явище. З’явилося припущення, що це може бути. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Alpha Centauri.

Зазначається, що небесне явище на Харківщині, скоріше за все, цікавий атмосферний феномен, що має назву «Світловий стовп».

«Світловий стовп» виникає за особливих атмосферних умов, а саме тиску, вологості та температури повітря. На відносно невеликій висоті утворюються майже нерухомі симетричні кристали води, які відбивають від джерела на землі та створюють ілюзію такого стовпа.

Теги: США космос феномен

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Суспільство

У небі України спостерігається незвичайне явище
У небі України спостерігається незвичайне явище
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