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Рубіо та Маска зачепили слова Сікорського про Starlink для України

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Рубіо та Маска зачепили слова Сікорського про Starlink для України
Ніхто не погрожував відключити Україну від Starlink, заявив Рубіо
фото з відкритих джерел

«Мовчи, маленька людино», – звернувся Маск до Сікорського

Ніхто не погрожував відключити послуги супутникового зв’язку Starlink для України. І за це потрібно подякувати, адже без нього Україна б цю війну давно програла і росіяни зараз перебували на кордоні з Польщею. Як інформує «Главком», таку заяву зробив державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо.

«Просто вигадки. Ніхто не погрожував відключити Україну від Starlink. І скажіть спасибі, бо без Starlink Україна б цю війну давно програла і росіяни зараз були б на кордоні з Польщею», – прокоментував Рубіо слова міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського про пошук альтернативи Starlink у разі його відключення для України.

Пізніше до Рубіо доєднався і власник SpaceX Ілон Маск. Він грубо відповів Сікорському щодо оплати за послуги супутникового зв’язку для України.

Рубіо та Маска зачепили слова Сікорського про Starlink для України фото 1

«Мовчи, маленька людино. Ви платите крихітну частку від вартості. І немає ніякої заміни Starlink», – написав Ілон Маск у відповідь Сікорському в соцмережі Х.

Раніше міністр закордонних справ Радослав Сікорський пригрозив розірванням контракту зі Starlink, якщо Ілон Маск відключить термінали для України, які оплачує Польща.

Раніше 9 березня Ілон Маск назвав Starlink «основою української армії». «Вся їхня лінія фронту розвалиться, якщо я її вимкну», – припустив Маск.

Наприкінці лютого Reuters з посиланням на свої джерела повідомила, що американські перемовники, які тиснуть на Київ щодо доступу до критично важливих корисних копалин України, порушили ймовірність обмеження доступу країни до життєво важливої системи супутникового Інтернету Starlink Ілона Маска. Тоді Маск заперечив ці повідомлення.

На тлі занепокоєння щодо можливості використання Starlink українські чиновники заявили, що країна працює над альтернативами американському сервісу. Французький супутниковий оператор Eutelsat Communications веде переговори з Європейським союзом про можливу заміну Starlink в Україні.

Інтернет-термінали Starlink відіграли вирішальну роль у гарантуванні безпеки зв’язку під час війни в Україні. Торік Україна заявила, що приблизно 42 тисячі терміналів працювали в армії, в лікарнях, на підприємствах і в гуманітарних організаціях.

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Теги: Польща обмеження відключення соцмережі росіяни переговори послуги SpaceX Ілон Маск Україна міністр Марко Рубіо

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