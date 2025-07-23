«Це божевілля». Гендиректор OpenAI розповів про небезпеку, яку несе штучний інтелект

Штучний інтелект вже зараз дозволяє зловмисникам легко видавати себе за інших людей

Світ стоїть на порозі нової хвилі кіберзлочинності, викликаної масовим поширенням штучного інтелекту. Як повідомляє «Главком», про це заявив генеральний директор OpenAI Сем Альтман, якого цитує CNN.

Альтман наголосив, що штучний інтелект вже зараз дозволяє зловмисникам легко видавати себе за інших людей, і масштаби цієї загрози лише зростатимуть. Більше того, деякі фінансові установи досі приймають голосовий відбиток як метод автентифікації. Він підкреслив, що наразі шахраї використовують голосові дзвінки, але незабаром з’являться відеодзвінки, які неможливо буде відрізнити від справжніх.

«Мене лякає, що деякі фінансові установи досі приймають голосовий відбиток як метод автентифікації. Ви називаєте фразу – і гроші переказують. Це божевілля», – додав він.

Раніше ФБР вже застерігало від ШІ-злочинів, у яких зловмисники використовують технології для імітації голосу чи зовнішності інших людей – зокрема, батьків намагалися ошукати, переконавши їх, що їхні діти в небезпеці. У липні стало відомо, що хтось використав голосову імітацію держсекретаря США Марко Рубіо, аби контактувати з іноземними міністрами та американськими політиками.

Серед технологічних загроз Альтман також назвав можливість створення «надінтелектуальних» ШІ-систем недобросовісними гравцями – наприклад, іноземними державами, які можуть використати ШІ для атак на інфраструктуру США або створення біозброї. Він вважає, що світ ще не готовий захищатися від таких викликів.

Також Альтман зізнався, що боїться сценарію, за якого людство втратить контроль над надпотужною ШІ-системою або передасть їй надто багато повноважень.

Раніше мільярдер і технологічний магнат Ілон Маск стверджував, що штучний інтелект (ШІ) досягне рівня людського наступного року, а до 2029 року досягне рівня всього людства. Маск відкрито висловлює своє занепокоєння з приводу штучного інтелекту та небезпек, пов'язаних з ним, часто закликаючи до більш строгого регулювання цієї потужної технології. Він висловив побоювання, що за неправильного управління штучний інтелект може призвести до «руйнування цивілізації».