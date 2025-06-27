Український рок-гурт Anothers презентував нову пісню та кліп, створений за допомогою ШІ

«Ця пісня – про наші особисті битви». Композиція звучить у стилі рок із софт-метал елементами

27 червня гурт Anothers випустив пісню «Ренесанс» разом із відео. Композиція присвячена внутрішнім трансформаціям, які проходить кожен, залишаючи старе та знаходячи сили на новий крок у житті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу гурту.

Пісня звучить у стилі рок із софт-метал звучанням. Вона про те, як важливо не здаватися, навіть коли здається, що все втрачено. «Ця пісня – про наші особисті битви. Про те, як проходити крізь складні етапи, не втрачати себе і ставати прозорим до змін. Ми всі іноді падаємо, але саме через це набуваємо шанс на нове дихання», – розповів фронтмен Anothers.

Кліп створено за участі штучного інтелекту. У ньому використані оживлені фото, згенеровані образи та сюжет про внутрішній світ героя, що змінюється разом із ним.

«Ренесанс» – для тих, хто зараз шукає підтримку, внутрішню опору, або вже стоїть на порозі змін», – йдеться в релізі музикантів. Слухати нову пісню та переглянути кліп можна за посиланням.

Що відомо про гурт Anothers

Anothers – український рок-гурт в стилі soft metal із Києва, заснований у 2018 році. Ініціатором і засновником проєкту став молодий музикант і автор пісень Юрій Амєлін, який із самого початку прагнув створити щось справді «інше» – не схоже на типові молодіжні рок-гурти України. Звідси й назва Anothers, що в перекладі з англійської означає «інші». Усе почалося з домашніх музичних джемів на кухні, які з часом перетворилися на повноцінний творчий проєкт. Сьогодні гурт переживає новий етап – рестарт у стилі soft metal, з оновленим звучанням і свіжим поглядом на музику. Anothers сьогодні активно працює над новим матеріалом, зберігаючи власний почерк і продовжуючи формувати унікальне звучання.

Раніше «Главком» повідомляв, що українська співачка Ірина Білик перевипустила легендарний хіт «Так просто» з новим звучанням. Пісня народилася 30 років тому, але й досі залишається в плейлистах радіостанцій, адже її сенси поза часом – близькі та зрозумілі кожному.

Також «Главком» інформував, що «Культурні сили» представили нову пісню Яна Шипули «Виявляю, знищую». Ян Шипула – актор, перекладач, репер, який творить між боями. Його стиль – «нешароварний козацький реп» – поєднує фронтову правду, гумор, драйв і глибоку любов до побратимів. «Я виходив на бойове завдання в Серебрянському лісі, як раз по дорозі народилися ідея та рядки цієї пісні, – згадує він. – Вийшла пісня про військового, який повністю прийняв обставини війни і продовжує насолоджуватися життям».