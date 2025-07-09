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Маск втрапив у скандал через висловлювання свого чат-бота

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Маск втрапив у скандал через висловлювання свого чат-бота
Маск об’єднав свою компанію зі штучного інтелекту xAI з власною соцмережею X
фото з відкритих джерел

Деякі з постів чат-бота вихваляли Адольфа Гітлера

Компанія мільярдера Ілона Маска xAI повідомила, що працює над видаленням неприйнятних дописів у соцмережі X. Це сталося після того, як її чат-бот зі штучним інтелектом Grok поширив низку антисемітських коментарів, що викликали широкий резонанс і засудження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

«Ми знаємо про нещодавні пости, зроблені Grok, і активно працюємо над видаленням неприйнятних повідомлень», – йдеться в акаунті Grok в X. «Після того, як нам стало відомо про зміст, xAI вжив заходів для заборони мови ворожнечі до того, як Grok опублікував повідомлення в X. xAI навчає тільки шукати правду, і завдяки мільйонам користувачів X ми можемо швидко визначити і оновити модель, де навчання може бути покращене».

Деякі з постів чат-бота вихваляли Адольфа Гітлера і, схоже, називали Голокост «ефективним».

Що таке модель Grok 3

Grok 3 – це просунута версія чат-бота від xAI, яка, як стверджують розробники, «допоможе зрозуміти природу Всесвіту». По суті, це ціле сімейство моделей, яке включає також версії Grok 3 Reasoning та Grok 3 mini Reasoning з опціями міркування. Штучний інтелект використовує ресурси гігакомп'ютера xAI Colossus з 200 тис. чіпів Nvidia H100. Розробники заявили, що Grok 3 у десять разів розумніший за Grok 2.

Нова нейромережа, подібно до попередників, здатна аналізувати зображення і відповідати на запитання. Крім того, Grok 3 може:

  • вирішувати завдання з математики та програмування, проводити наукові дослідження;
  • здійснювати складні розрахунки. Під час презентації чат-бот обчислив час запуску ракети на Марс та її повернення на Землю з урахуванням усіх нюансів;
  • «міркувати» і перевіряти себе перед видачею результатів подібно o3-mini від OpenAI і R1 від DeepSeek;
  • активувати режим Big Brain для міркувань, які потребують додаткових обчислень;
  • працювати в режимі Deep Research для пошуку необхідних даних в Інтернеті та їх аналізу;
  • створювати ігри – під час презентації штучний інтелект показав варіант «Тетріса» з механіками «три в ряд».

Нагадаємо, у лютому стартап Ілона Маска представив нову версію свого чат-бота Grok, яку сам бізнесмен назвав «найрозумнішим штучним інтелектом на Землі». Розробники стверджують, що в деяких завданнях він перевершив інші передові моделі, такі як GPT-4o, Claude 3.5 Sonnet, Gemini -2 Pro та DeepSeek-V3.

Теги: Ілон Маск штучний інтелект

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