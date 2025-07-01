Стів Джобс передбачив появу ChatGPT ще 40 років тому (відео)

Легендарний засновник Apple мріяв про те, що сьогодні стало реальністю

Уявіть, що ще майже 40 років тому Стів Джобс вже думав про штучний інтелект на кшталт ChatGPT. Про це пише детальніше розповів T4.com.ua, передає «Главком».

У світі технологій, де інновації змінюють життя з блискавичною швидкістю, часто виникає питання про те, як би відреагували на новітні розробки видатні уми минулого. Особливо актуальним це стає у випадку зі Стівом Джобсом, співзасновником Apple, чия філософія та світогляд досі знаходять відгук у технологічній спільноті. У часи, коли Apple, здається, бореться з інтеграцією переконливих функцій штучного інтелекту та неідеальною роботою Siri, яка досі не може конкурувати з основними гравцями у сфері ШІ, ми мимоволі звертаємося до класичного запитання: «Що б зробив Стів Джобс?».

Дивно, але відповідь на це питання, принаймні стосовно ChatGPT від OpenAI, можливо, вже була дана самим Джобсом майже сорок років тому. Під час перегляду старих презентацій Apple фахівці натрапили на відео 1985 року, де Стів Джобс виступав з промовою у Лундському університеті у Швеції. У цьому виступі він висловив думку, яка разюче точно описує суть сучасних великих мовних моделей.

Джобс розмірковував про важливість прямого доступу до джерел знань, порівнюючи це з тим, як Арістотель був учителем для Олександра Македонського. Він підкреслив, що завдяки книгам ми можемо читати твори Арістотеля без посередників, отримуючи доступ до першоджерела. Проте, він висловив глибоке бажання створити інструмент, який пішов би ще далі: «Проблема в тому, що я не можу поставити Арістотелю запитання – тобто, можу, але не отримаю відповіді. Я сподіваюся, що за нашого життя ми зможемо створити новий вид інструменту, інтерактивний. Щоб, коли наступний Арістотель буде живий, ми могли зафіксувати його світогляд на комп’ютері. І колись студент зможе не лише прочитати те, що написав Арістотель, але й поставити йому запитання – і отримати відповідь. Саме це я сподіваюся, що ми можемо зробити».

Ця візія Джобса, висловлена у 1985 році, коли йому було лише 30 років, і він тимчасово покинув Apple після внутрішніх конфліктів, дивовижно точно описує те, що сьогодні робить ChatGPT. Він здатний збирати величезні масиви знань, а потім, поєднуючи інформацію з численних джерел, надавати користувачеві відповіді, що формують розуміння, яке було б неможливо отримати самостійно. Хоча дебати щодо джерел навчання моделей OpenAI тривають, факт залишається фактом: сьогодні ви можете «поставити запитання Арістотелю» і отримати відповідь.

Цей уривок з промови Джобса яскраво демонструє його далекоглядність та глибоке розуміння потенціалу технологій для покращення нашого життя та способу навчання. Він завжди уявляв собі інструменти, які змінять світ, і його слова 1985 року є свідченням того, що він передбачив еру інтерактивного доступу до знань, задовго до того, як це стало реальністю.

Нагадаємо, штучний інтелект вже відбирає у живих співробітників роботу, але гендиректор ШІ-підрозділу Google DeepMind Деміс Гассабіс стверджує, що попри це завдяки технології у людей з'являться нові й дуже цінні заняття.

Раніше генеральний директор Amazon Енді Джессі попередив співробітників про неминуче скорочення робочих місць у компанії через широке впровадження штучного інтелекту.

До слова, сервіс ChatGPT від OpenAI нещодавно був тимчасово недоступний для частини користувачів в усьому світі. З ранку вівторка, 10 червня, спостерігались серйозні перебої в роботі платформи.