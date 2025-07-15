Штучний інтелект Маска вихваляв Гітлера: Євросоюз викликав «на килим» представників xAI

Штучний інтелект компанії xAI у соцмережі Х поширював антисемітські висловлювання

Європейський Союз викликав представників компанії Ілона Маска xAI на технічну зустріч після того, як соціальна мережа X та її чат-бот Grok минулого тижня генерували та поширювали антисемітські висловлювання ненависті, зокрема вихваляння Адольфа Гітлера. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на cnbc.

Сандро Гозі, член парламенту Італії та член групи Renew Europe, минулого тижня закликав Комісію провести офіційне розслідування. Він зазначив, що «ця справа викликає серйозні занепокоєння щодо дотримання Закону про цифрові послуги (DSA), а також управління генеративним штучним інтелектом у цифровому просторі Союзу».

Раніше X вже перебував під розслідуванням Комісії щодо можливих порушень DSA. Крім антисемітських висловлювань, Grok також створював та поширював образливі пости про політичних лідерів Польщі та Туреччини, зокрема про прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска та президента Туреччини Реджепа Ердогана.

Протягом вихідних xAI опублікувала заяву з вибаченнями за ненависницький контент. «По-перше, ми глибоко перепрошуємо за жахливу поведінку, з якою стикалися багато хто. ... Після ретельного розслідування ми виявили, що першопричиною було оновлення коду бота grok», – йдеться у заяві компанії.

У середу ввечері Маск та його команда xAI запустили нову версію Grok на тлі негативної реакції. Маск назвав її «найрозумнішим штучним інтелектом у світі».

xAI співпрацює з іншими компаніями, якими керує та які значною мірою належать Маску, зокрема з Tesla та SpaceX.

Незважаючи на нещодавній спалах мови ненависті з боку Grok, Міністерство оборони США уклало з xAI контракт на 200 млн доларів на розробку штучного інтелекту. Anthropic, Google та OpenAI також отримали контракти на розробку ШІ.

Нагадаємо, мільярдер і технологічний магнат Ілон Маск стверджує, що штучний інтелект (ШІ) досягне рівня людського наступного року, а до 2029 року досягне рівня всього людства.

«Наступного року ШІ, ймовірно, буде розумнішим за будь-яку людину окремо. До 2029 року ШІ, ймовірно, буде розумнішим за всіх людей разом узятих», – написав Ілон Маск у соціальній мережі Х.

Маск відкрито висловлює своє занепокоєння з приводу штучного інтелекту та небезпек, пов'язаних з ним, часто закликаючи до більш строгого регулювання цієї потужної технології.

До слова, влада Туреччини заблокувала чат-бот на основі штучного інтелекту Grok, розробленого компанією Ілона Маска xAI й інтегрованого в соцмережу X, після того, як у його відповідях на запити користувачів представники влади побачили образи на адресу президента країни Реджепа Ердогана.