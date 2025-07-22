Україна та Данія розроблятимуть перехоплювач дронів зі штучним інтелектом

«Ця співпраця поєднує в собі найкраще із західної оборонної інженерії з українськими військовими інноваціями»

Данська компанія Terma, що є одним з провідних європейських постачальників винищувачів п'ятого покоління F-35, розпочинає партнерство з українською компанією Odd Systems для розробки доступної системи протиповітряної оборони, призначеної для перехоплення ворожих безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Defense Express.

Компанія Odd Systems, відома розробкою та постачанням тепловізійних камер «Курбас», оголосила про початок стратегічного партнерства з данською компанією Terma Group, чиї пілони PIDS+ та ECIPS+ вже стоять на озброєнні винищувачів ВПС ЗС України F-16. Метою цієї співпраці є створення недорогої системи перехоплення безпілотників на основі штучного інтелекту.

Варто зазначити, що Terma працює далеко за межами авіаційних опор. Компанія спеціалізується на наземних і морських радіолокаційних системах, в тому числі призначених для виявлення безпілотників, а також на сучасній авіоніці. Terma постачає понад 80 критично важливих компонентів для F-35, включаючи деталі фюзеляжу, пілони та радіолокаційну електроніку.

Хоча Odd Systems не розкрила конкретних деталей проєкту, Terma заявила, що надасть передові сенсорні технології та системи ситуаційної обізнаності для безпілотних платформ Odd Systems, що пройшли бойові випробування. Компанія додала, що «ця співпраця поєднує в собі найкраще із західної оборонної інженерії з українськими військовими інноваціями».

Як повідомлялося, Україна й Данія розширюють спільне виробництво дронів трьох типів.