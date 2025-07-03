Марк Цукерберг зібрав зіркову команду для розробки суперінтелекту

Марк Цукерберг працює над суперінтелектом

Глава Meta Марк Цукерберг повідомив про створення нового підрозділу в компанії Superintelligence Labs (MSL), який займеться розвитком штучного інтелекту наступного покоління. Керувати лабораторією будуть колишній генеральний директор Scale AI Олександр Ван та колишній очільник GitHub Нет Фрідман. Про це пише «Главком» із посиланням на CNBC.

Нова структура поєднає команди, що працюють над базовими моделями, включаючи відкриту платформу Llama, продукти Meta та проєкти Fundamental AI Research (FAIR). Інформація підтверджена внутрішнім документом Цукерберг, з яким ознайомилося CNBC.

Повідомляється, що Meta продовжує активно посилювати команду зі штучного інтелекту (ШІ) на фоні конкуренції з OpenAI та Google. У червні компанія найняла Вана та його колег, інвестувавши $14,3 млрд у Scale AI. Також до проєкту приєдналися Фрідман та його партнер Даніель Гросс, який раніше очолював стартап Safe Superintelligence, заснований співзасновником OpenAI Іллею Суцкевером. Meta намагалася купити стартап, але отримала відмову.

У своєму зверненні Цукерберг зазначив, що Meta має намір стати лідером у створенні суперінтелекту, який стане «новою ерою для людства». Крім Вана та Фрідмана, до команди увійшли провідні розробники GPT-4o та Gemini. Серед них також опинилися творці голосового режиму GPT-4o, архітектури для генерації зображень та фахівці з навчання нейромереж.

Повідомляється, що компанія продовжить розвивати Llama 4.1 та 4.2, які вже використовуються в продуктах Meta з аудиторією понад 1 млрд осіб, і паралельно розпочнеться робота над наступним поколінням ШІ-моделей. Цукерберг підкреслює, що Meta має унікальні ресурси для масштабування ШІ, включаючи обчислювальні потужності та досвід створення масових продуктів, при цьому висловивши впевненість, що «приплив талановитих фахівців допоможе швидше розробити персональний суперінтелект для кожного користувача».

Раніше Марк Цукерберг заявив, що Meta розробляє систему штучного інтелекту (ШІ), здатну автоматизувати весь цикл рекламної кампанії. Бізнесу достатньо сформулювати мету кампанії, вказати, скільки він готовий заплатити за досягнення результату, і підключити банківський рахунок, а ШІ-система автоматично йтиме до намічених цілей. Ключовим компонентом такого продукту стане розміщення тисяч «тестових» оголошень, згенерованих ШІ, у Facebook, Instagram та Threads.

Нагадаємо, компанія Microsoft створила систему штучного інтелекту (ШІ) для медичної діагностики, здатну не лише асистувати лікарям, а й замінювати їх, демонструючи чотириразову перевагу у вирішенні складних випадків. Інструмент розроблений підрозділом Microsoft AI під керівництвом Мустафи Сулеймана, співзасновника DeepMind, і зветься Microsoft AI Diagnostic Orchestrator (MAI-DxO).