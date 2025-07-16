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Ощадбанк робить спробу замінити працівників штучним інтелектом

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Ощадбанк робить спробу замінити працівників штучним інтелектом
Віртуальний помічник має допомогти користувачам у вирішенні проблем
фото з відкритих джерел

Банк пропонує клієнтам поспілкуватися з віртуальним помічником, який нагадує звичайного працівника Ощаду

Ощадбанк застосовує штучний інтелект для комунікації з клієнтами. Банк запустив експеримент у якому тестує, чи зможуть віртуальні помічники замінити реальних співробітників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу фінустанови.

Мова про діджитал-проєкт «ШI-ощадики». У ньому штучний інтелект проходить «співбесіду» у клієнтів банку та змагається за їхню увагу.

Ощадбанк робить спробу замінити працівників штучним інтелектом фото 1

Як зазначає пресслужба, перший асистент відповідатиме на запитання користувачів офіційно і структуровано, як працівник Ощадбанку. Водночас другий буде жартувати та пояснювати інформацію простою мовою.

«Ми бачимо, що штучний інтелект стає частиною повсякденного досвіду, і вже давно використовуємо його в маркетингу, щоб робити наші комунікації цікавішими для клієнтів. Але важливо, щоб цей досвід не був холодним і знеособленим. «ШІ-ощадики» допомагають нам дослідити, як технології можуть доповнювати живе спілкування та робити його простішим і швидшим. Ми хочемо, щоб навіть цифрові формати звучали по-людськи, а клієнти самі могли впливати на те, яким буде сервіс у майбутньому», – каже заступник голови правління Ощадбанку Антон Тютюн.

Нагадаємо, Ощадбанк отримав ліцензію на здійснення міжнародних перевезень вантажними автомобілями. Відповідне рішення ухвалено Державною службою України з безпеки на транспорті.

Як повідомлялося, в Україні з-поміж 61 банківської установи, 26 мають іноземних співвласників, а сім контролюється державою. За даними НБУ, на початок лютого активи чинних банків склали 3,4 трлн грн. За 2024 рік доходи банків сягнули 507,3 млрд грн, а за січень 2025 року – 45,6 млрд грн.

Більшість банків зареєстровані у Києві (46), чотири – на Львівщині, три – у Дніпропетровській області, по два банки – у Запорізькій, Одеській та Чернігівській області. У Харківській та Полтавській області зареєстровано по одному банку. Сукупний розмір статутних капіталів всіх наявних українських банків складає 408,5 млрд грн.

До слова, Приватбанк, Ощадбанк та Укрексімбанк очолили рейтинг банків за прибутковістю у 2024 році.  85% сукупного прибутку усіх банків припадає на топ-10: це 88,57 млрд грн. Перелік лідерів майже не змінився, за винятком того, що приватний Універсал Банк потіснив із рейтингу іноземний Сітібанк.

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Теги: Ощадбанк штучний інтелект

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