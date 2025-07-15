Коли штучний інтелект стане розумнішим за всіх людей? Маск зробив прогноз

Маск відкрито висловлює занепокоєння з приводу штучного інтелекту та небезпек, пов'язаних з ним

Мільярдер і технологічний магнат Ілон Маск стверджує, що штучний інтелект (ШІ) досягне рівня людського наступного року, а до 2029 року досягне рівня всього людства. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Fox Business.

«Наступного року ШІ, ймовірно, буде розумнішим за будь-яку людину окремо. До 2029 року ШІ, ймовірно, буде розумнішим за всіх людей разом узятих», – написав Ілон Маск у соціальній мережі Х.

Маск відкрито висловлює своє занепокоєння з приводу штучного інтелекту та небезпек, пов'язаних з ним, часто закликаючи до більш строгого регулювання цієї потужної технології.

Він висловив побоювання, що за неправильного управління штучний інтелект може призвести до «руйнування цивілізації».

Раніше в інтерв'ю Fox News, Маск розповів про свої плани з розробки власного чат-бота зі штучним інтелектом під назвою TruthGPT для боротьби з упередженістю ChatGPT та інших чат-ботів зі штучним інтелектом. Маск заявив, що побоюється, що упереджені чи ідеологічно налаштовані програмісти використовуватимуть технології штучного інтелекту для «брехні» та безперешкодного поширення хибної інформації.

За словами Маска, «ШІ навчають брехати й це погано. У ШІ є потенціал, яким би незначним не здавався цей ризик, але він має потенціал для знищення цивілізації».

Нагадаємо, Державний департамент США розіслав попередження у дипломатичні установи та державні органи щодо небезпечного шахрая, який використовує штучний інтелект для імітації голосу державного секретаря Марко Рубіо.