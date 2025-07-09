Туреччина заблокувала чатбот Маска, що ображав Ердогана

Доступ до Grok у Туреччині було заблоковано

Туреччина стала першою країною, яка запровадила цензуру проти чату зі штучним інтелектом

Влада Туреччини заблокувала чат-бот на основі штучного інтелекту Grok, розробленого компанією Ілона Маска xAI й інтегрованого в соцмережу X, після того, як у його відповідях на запити користувачів представники влади побачили образи на адресу президента країни Реджепа Ердогана. Як пише «Главком», про це повідомляє Cumhuriyet.

Повідомляється, що генеральний прокурор Анкари розпорядився розпочати розслідування. Це перший випадок заборони доступу до ШІ-чатботу в Туреччині.

«Поведінка» Grok в останні дні привернула увагу не тільки в Туреччині, а й у США. Чатбот видалив низку своїх повідомлень, опублікованих раніше в X, після того, як низка користувачів поскаржилася на виражені в них антисемітські настрої та висловлене схвалення на адресу нацистського фюрера Адольфа Гітлера.

Рішення про блокування було ухвалено з ініціативи прокуратури Анкари та реалізовано Управлінням інформаційних та комунікаційних технологій (BTK).

Grok – це чатбот із штучним інтелектом, розроблений компанією xAI американського мільярдера Ілона Маска.

Як пише видання, система ШІ Grok соціальної медіа-платформи X після останнього оновлення почала давати образливі відповіді на адресу користувачів та третіх осіб.

З офіційного облікового запису Grok X також надійшла заява, в якій йдеться про те, що пости з неналежним змістом почали видаляти. «Ми поінформовані про нещодавні публікації Grok і активно працюємо над видаленням будь-яких неналежних публікацій», – повідомили представники сервісу.

Чатбот неодноразово критикував і свого «творця» Ілона Маска та президента США Дональда Трампа, використовуючи аргументацію їхніх політичних опонентів. Напередодні повідомлялося, що компанія xAI змінила поведінку чат-бота Grok, дозволивши йому висловлювати думки, які раніше вважалися політично некоректними, а також враховувати можливу упередженість ЗМІ.

Нагадаємо, до середини 2025 року роботу втратили майже 94 тис. співробітників найбільших технологічних компаній у США. Тепер це не просто черговий раунд оптимізації та економії коштів – гравці почали трансформувати свій кадровий ресурс відповідно до реалій штучного інтелекту.