Україна розробляє роботів для війни

Триває процес розробки роботів для медичної евакуації

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України працює над роботизованими рішеннями для фронту, зокрема для евакуації поранених із поля бою. Про це розповіла в інтерв’ю Радіо Свобода заступниця голови Мінстратегпрому Анна Гвоздяр.

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«Через те, що ми повинні технологічно переважати нашого ворога, крім безпілотних літальних апаратів, є також безліч наземних рішень, якими ми зараз займаємося, і їх насправді можна залучати до дуже великої кількості задач. Це і підвіз боєприпасів, підвіз продовольства», – сказала вона.

«Так само ми працюємо над медичною евакуацією, тому що в нас зараз строк евакуації пораненого достатньо збільшився, і дуже важко евакуювати поранену людину під шквальним вогнем. Тому ми зараз шукаємо роботизоване рішення, в рамках якого робот міг би хоча б на не дуже велику дистанцію евакуювати пораненого, витягнути його з-під шквального вогню, таким чином врятувавши медиків, які можуть не наражатися на небезпеку, і так само скорочуючи шлях пораненого і, безумовно, збільшуючи його шанси вижити і зберегти здоров’я», – додала Анна Гвоздяр.

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За її словами, процес розробки роботів для медичної евакуації триває.

«Думаємо, що з часом роботи стануть такими незамінними помічниками на фронті абсолютно на різних ділянках. Який в цьому безумовний плюс: там, де немає людини на фронті, і щось виконує свою задачу, людина не може постраждати», – наголосила заступниця міністра.

Нещодавно в статті в журналі The Economist головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що війна зараз переходить на новий етап – «позиційної війни», а це може піти на користь Росії. За його словами, без посилення технологічної переваги, «швидше за все, не буде глибокого і красивого прориву» проти сил РФ.