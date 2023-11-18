Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Україна розробляє роботів для війни

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Україна розробляє роботів для війни
Розробляються роботи для евакуації поранених під шквальним вогнем
фото: АрміяInform

Триває процес розробки роботів для медичної евакуації 

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України працює над роботизованими рішеннями для фронту, зокрема для евакуації поранених із поля бою. Про це розповіла в інтерв’ю Радіо Свобода заступниця голови Мінстратегпрому Анна Гвоздяр.

«Через те, що ми повинні технологічно переважати нашого ворога, крім безпілотних літальних апаратів, є також безліч наземних рішень, якими ми зараз займаємося, і їх насправді можна залучати до дуже великої кількості задач. Це і підвіз боєприпасів, підвіз продовольства», – сказала вона.

«Так само ми працюємо над медичною евакуацією, тому що в нас зараз строк евакуації пораненого достатньо збільшився, і дуже важко евакуювати поранену людину під шквальним вогнем. Тому ми зараз шукаємо роботизоване рішення, в рамках якого робот міг би хоча б на не дуже велику дистанцію евакуювати пораненого, витягнути його з-під шквального вогню, таким чином врятувавши медиків, які можуть не наражатися на небезпеку, і так само скорочуючи шлях пораненого і, безумовно, збільшуючи його шанси вижити і зберегти здоров’я», – додала Анна Гвоздяр.

За її словами, процес розробки роботів для медичної евакуації триває.

«Думаємо, що з часом роботи стануть такими незамінними помічниками на фронті абсолютно на різних ділянках. Який в цьому безумовний плюс: там, де немає людини на фронті, і щось виконує свою задачу, людина не може постраждати», – наголосила заступниця міністра.

Нещодавно в статті в журналі The Economist головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що війна зараз переходить на новий етап – «позиційної війни», а це може піти на користь Росії. За його словами, без посилення технологічної переваги, «швидше за все, не буде глибокого і красивого прориву» проти сил РФ.

Теги: війна Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Митрополит УПЦ МП Августин викладає фото з передової в мережу
Військовий ЗСУ розповів, навіщо священники УПЦ МП їздять на фронт
Вчора, 20:03
Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію наслідків
Окупанти атакували теплоелектростанцію у прифронтовому регіоні
16 листопада, 09:21
Київський університет культури бере військовозобов'язаних чоловіків на навчання без іспитів
Університет Поплавського допомагає чоловікам не йти на фронт – розслідування
15 листопада, 15:37
ЗСУ просунулися на двох напрямках – ISW
ЗСУ просунулися на двох напрямках – ISW
Сьогодні, 05:19
ЗСУ закріпились на Лівобережжі Херсонщини
Лівобережжя Херсонщини: окупанти атакують плацдарми, де закріпились ЗСУ
Вчора, 20:10
Верещук розповіла, скільки населених пунктів вже звільнили ЗСУ
Верещук розповіла, скільки населених пунктів вже звільнили ЗСУ
Вчора, 19:51
Ворог потужно відстежує в інформпросторі все, що стосується ситуації на лівому березі
ЗСУ повідомили, що ускладнює роботу захисників на лівому березі Херсонщини
Вчора, 15:39
Колаборант Володимир Новіков з 2014 року воює проти України
Зрадник України розповів, як ЗСУ захопили казарму росіян
Вчора, 06:07
На Авдіївському напрямку росіяни стали менше використовувати авіацію
ЗСУ пояснили, чому окупанти зменшили кількість авіаударів по Авдіївці
16 листопада, 17:22

HiTech

Україна розробляє роботів для війни
Україна розробляє роботів для війни
МЗС почало використовувати інструменти штучного інтелекту у своїй роботі
МЗС почало використовувати інструменти штучного інтелекту у своїй роботі
Штучний інтелект може ставить під загрозу вибори у Британії – Reuters
Штучний інтелект може ставить під загрозу вибори у Британії – Reuters
WhatsApp анонсував нову функцію для великих груп
WhatsApp анонсував нову функцію для великих груп
Японія вирішила шпигувати за однією країною з космосу
Японія вирішила шпигувати за однією країною з космосу
Маск анонсував масштабне оновлення алгоритмів рекомендацій у Twitter
Маск анонсував масштабне оновлення алгоритмів рекомендацій у Twitter

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
Який вигляд має могила президента Кравчука у Києві: шокуючі фото
16K
Українські біженці почали масово виїжджати з Канади
4654
Путін розказав, коли він надумав напасти на Україну
3886
«Львівська політехніка» повернула на сайт повідомлення про звільнення Фаріон (оновлено)
3569
Сальдо, Царьов, Кива – колаборанти, нагороджені державою... Україна
2954
Битва за трасу Київ-Ірпінь. Хто хоче захопити стратегічну магістраль?

Новини

Окупанти намагаються відбити втрачені позиції на Херсонщині: дані Генштабу
Сьогодні, 07:38
Повітряні тривоги та атака російських безпілотників: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Сніг у низці областей: прогноз погоди на 18 листопада
Сьогодні, 04:25
18 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:11
Майже 1000 аварійних бригад енергетиків ДТЕК перейшли у посилений режим роботи напередодні зими
Вчора, 20:29
Київський безпековий форум проведе спеціальну подію до роковин Голодомору
Вчора, 11:12

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту