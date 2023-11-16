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Окупанти атакували теплоелектростанцію у прифронтовому регіоні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупанти атакували теплоелектростанцію у прифронтовому регіоні
Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію наслідків
фото ілюстративне

Внаслідок обстрілу без світла та води залишився один з населених пунктів поруч зі станцією

Російські загарбники атакували теплоелектростанцію ДТЕК у прифронтовому регіоні. Без світла та води залишився населений пункт поруч зі станцією. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

«Російські терористи знову атакували теплоелектростанцію ДТЕК у прифронтовому регіоні. Через обстріли окупантів на ТЕС серйозно пошкоджено обладнання. На щастя, обійшлося без постраждалих», – ідеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу без світла та води залишився один з населених пунктів поруч зі станцією.

Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків та вночі оперативно відновили енергопостачання. Наразі працюють над поверненням води в місто.

Триває 631-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень.

Минулої доби російські терористичні війська завдали чергових ракетних ударів по цивільних об’єктах в Селідовому Донецької області та Зарічному Запорізької області. Крім того, сьогодні вночі окупанти знову завдали чергових ракетно-авіаційних ударів по Україні, триває атака БпЛА типу Shahed-136/131.

За добу загалом ворог завдав вісім ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: окупанти інфраструктура ворог ТЕЦ ТЕС обстріл енергетика

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