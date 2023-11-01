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Що потрібно для перемоги над РФ? Залужний назвав п'ять пунктів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Що потрібно для перемоги над РФ? Залужний назвав п'ять пунктів
Для того, аби вийти з «позиційної» війни ЗСУ потрібні ключові військові можливості та технології
фото з відкритих джерел

Війна зараз переходить на новий етап та стає «позиційною» зі статичними та виснажливими боями, як у Першій світовій війні

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вважає, що війна зараз переходить на новий етап та стає «позиційною» зі статичними та виснажливими боями, як у Першій світовій війні, на відміну від «маневрової» війни руху та швидкості. Як зазначає Залужний, подібний сценарій піде на користь Росії, дозволяючи їй відновити свою військову міць. Про це йдеться в його колонці в The Economist.

Для того, аби вийти з «позиційної» війни ЗСУ потрібні ключові військові можливості та технології.

Перевага в повітрі

За словами Залужного, ЗСУ необхідний контроль над небом для великомасштабних наземних операцій.

«На початку війни у нас було 120 бойових літаків. З них лише одна третина була придатна до використання. Військово-повітряні сили Росії зазнали величезних втрат, і ми знищили понад 550 систем протиповітряної оборони, але вони зберігають значну перевагу над нами та продовжують створювати нові ударні ескадрильї. Ця перевага ускладнила нам просування вперед. Російські системи протиповітряної оборони все більше заважають нашим літакам літати. Наша оборона робить те саме з Росією. Таким чином, російські безпілотники взяли на себе значну частину ролі пілотованої авіації щодо розвідки та нанесення авіаударів», – зазначив Залужний.

Як наголосив головнокомандувач ЗСУ, безпілотники також мають стати «частиною відповіді Росії».

«Україні необхідно завдавати масованих ударів з використанням приманок і ударних безпілотників, щоб перевантажити системи протиповітряної оборони Росії. Нам потрібно полювати на російські дрони за допомогою власних дронів-мисливців, оснащених сітками. Ми повинні використовувати сигнальні приманки, щоб залучити російські плануючі бомби. А ще треба вночі за допомогою стробоскопів засліплювати теплові камери російських безпілотників», – каже Залужний.

Радіоелектронна боротьба

Другим пріоритетом ЗСУ, на думку Залужного, є радіоелектронна боротьба (РЕБ), така як глушіння сигналів зв’язку та навігації. За словами головнокомандувача, РЕБ є «ключем до перемоги у війні безпілотників».

«За останнє десятиліття Росія модернізувала свої сили РЕБ, створивши новий рід армії та створивши 60 нових видів техніки. У цьому він нас перевершує: 65% наших платформ постановки перешкод на початку війни були вироблені ще за радянських часів. Ми вже створили багато власних електронних систем захисту, які можуть запобігти глушенню. Але нам також потрібен більший доступ до електронної розвідки від наших союзників, включаючи дані з активів, які збирають сигнали розвідки, і розширення виробничих ліній для наших систем РЕБ проти безпілотників в Україні та за кордоном. Нам потрібно покращити ведення радіоелектронної боротьби з наших безпілотників у ширшому діапазоні радіочастот, уникаючи при цьому випадкового придушення наших власних безпілотників», – зауважив генерал.

Контрбатарейний вогонь

За словами Залужного, у цій війні, як і в більшості минулих воєн, артилерійський, ракетний і ракетний вогонь становить 60-80% усіх військових завдань.

«Коли минулого року ми вперше отримали західну зброю, ми досить успішно виявили російську артилерію та вразили її. Але ефективність такої зброї, як «Екскалібур», американський снаряд із GPS-наведенням, різко знизилася через удосконалення російської радіоелектронної боротьби. Тим часом власний контрбатарейний вогонь Росії покращився. Це значною мірою завдяки використанню боєприпасів «Ланцет», які працюють разом із розвідувальними безпілотниками, а також зростанню виробництва високоточних снарядів, якими можуть наводити наземні сповіщувачі. Попри зневажливу думку деяких військових аналітиків, ми не можемо применшувати ефективність російської зброї та розвідки в цьому відношенні», – пояснив генерал.

Військовий зазначає, що наразі Україна змогла досягти паритету з Росією шляхом меншої кількості точної вогневої потужності.

«Нам потрібно створити наші локальні поля GPS – використовуючи наземні антени, а не лише супутники – щоб зробити наші снаряди з точним наведенням більш точними в умовах російського глушіння. Нам потрібно ширше використовувати безпілотники-камікадзе для ударів по російській артилерії. І нам потрібно, щоб наші партнери надіслали нам якісніше артилерійсько-розвідувальне обладнання, яке може виявляти російські гармати», – каже головнокомандувач ЗСУ,

Технологія розмінування

Залужний зазначає, що Україні потрібні датчики, схожі на радар, які використовують невидимі імпульси світла для виявлення мін у землі, і системи виведення диму, щоб приховати діяльність наших підрозділів з розмінування.

«Ми можемо використовувати реактивні двигуни знятих з експлуатації літаків, водомети чи касетні боєприпаси, щоб пробивати мінні загородження, не закопуючись у землю. Нові типи тунельних екскаваторів, наприклад робот, який використовує плазмові пальники для буріння тунелів, також можуть допомогти», – каже військовий.

За словами Залужного, на початку війни в України для розмінування було обмежене та застаріле обладнання, проте навіть західні поставки допомоги (танки для розмінування чи ракетні пристрої) «виявилися недостатніми з огляду на масштаби російських мінних полів, які місцями простягаються на 20 км» та нові замінування від Росії.

Нарощення резервів

Залужний вважає, що Росія не змогла використати свою величезну перевагу в робочій силі, тому що російський диктатор Володимир Путін «стурбований тим, що загальна мобілізація може спровокувати політичну кризу», і тому, що Росія «не може навчити та спорядити достатньо людей». Проте в України також є проблеми з підготовкою резервів.

«Ми не можемо так просто пожаліти солдатів, які перебувають на фронті. Крім того, Росія може завдати удару по тренувальних центрах. А в нашому законодавстві є прогалини, які дозволяють громадянам ухилятися від своїх обов’язків. Ми намагаємося розв'язувати ці проблеми. Ми запроваджуємо єдиний реєстр призовників, маємо розширити категорію громадян, які можуть бути призвані на збори чи за мобілізацією. Також ми запроваджуємо «бойове стажування», яке передбачає розміщення новомобілізованих та навчання особового складу в досвідчених передових підрозділах для їх підготовки», – зазначив Залужний.

На думку головнокомандувача Збройних сил, Росію не варто недооцінювати, адже попри великі втрати, вона «матиме перевагу в озброєнні, техніці, ракетах і боєприпасах протягом значного часу».

«Її оборонна промисловість нарощує виробництво, попри безпрецедентні санкції. Наші партнери по НАТО також різко нарощують свої виробничі потужності. Але для цього потрібен щонайменше рік, а в деяких випадках, наприклад у літаках і системах управління, – два роки. Позиційна війна – це тривала війна, яка несе величезні ризики для Збройних сил України та її держави. Ми також повинні зосередитись на сучасному командуванні і управлінні - так ми зможемо візуалізувати поле бою ефективніше, ніж Росія, і приймати рішення швидше - і на раціоналізації нашої логістики, водночас підриваючи російську ракетами більшої дальності. Нові, інноваційні підходи можуть перетворити цю війну позицій на війну маневрів», – каже Залужний.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року під час бойових дій в Україні Росія втратила 22 920 тисяч своїх солдатів. Окрім того, українські бійці знищили 3 494 одиниці озброєння та техніки.

До слова, триває 616-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів. Протягом доби відбулось 43 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав чотири ракетних та 59 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Теги: окупанти ЗСУ війна Валерій Залужний

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