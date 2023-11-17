Верещук розповіла, скільки населених пунктів вже звільнили ЗСУ

Сили оборони продовжують деокупацію українських територій

Українським військовим вдалося звільнити майже 1000 населених пунктів, які раніше були окуповані росіянами. Про це повідомила глава Мінреінтеграції Ірина Верещук після зустрічі з делегацією Норвезької ради у справах біженців.

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«Наразі в Україні деокуповано 963 населені пункти. Норвезька сторона пообіцяла надати туди ремонтні комплекти для відновлення житла, генератори, обладнання для обігріву, зарядні станції, павербанки та комп’ютерну техніку для навчання дітей онлайн», – сказала вона.

Верещук зазначила, що людям із деокупованих населених пунктів та евакуйованим держава планує виплатити разову грошову допомогу.

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Міністерка також додала, що напередодні зими влада також має намір надати внутрішньо переміщеним особам теплі ковдри, генератори, обладнання для обігріву, зарядні станції тощо.

Нагадаємо, триває 632-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнень. Протягом доби авіація Сил оборони завдала два удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, шість артилерійських засобів, два пункти управління та два склади боєприпасів противника.