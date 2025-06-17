Україна розробляє власну модель штучного інтелекту

Презентацію першої версії обіцяють до кінця 2025 року

Україна починає розробку власної великої мовної моделі штучного інтелекту – національного аналога ChatGPT. Про це повідомив віцепрем’єр із питань цифрової трансформації Михайло Федоров, передає «Главком».

Федоров зазначив, що це стратегічний проєкт, який стане фундаментом для розвитку нових AI-продуктів, появи стартапів, залучення інвестицій і зростання економіки.

Унікальність української LLM полягає в тому, що вона навчатиметься на локальному масиві даних – з урахуванням мови, історії, культури та контексту. Це дозволить їй працювати точніше в українських реаліях, ніж будь-яка іноземна модель.

«Модель краще розумітиме нашу мову, історію та контекст, ніж будь-який західний аналог. Це не просто технологія – це крок до цифрової незалежності», – каже міністр.

Першу версію моделі планують представити до кінця 2025 року. Вона стане доступною для держустанов, університетів, науковців, громадських організацій і бізнесу.

Раніше повідомлялося, що компанія Mattel, всесвітньо відомий виробник іграшок, зокрема ляльок Барбі, машинок Hot Wheels та карт Uno, оголосила про співпрацю з OpenAI. Метою цього партнерства є розробка іграшок та ігор зі штучним інтелектом. Очікується, що перший продукт, розроблений за цією ініціативою, з'явиться вже пізніше цього року.

Також штучний інтелект почала використовувати Росія у своїх дронах.