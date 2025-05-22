Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Студенти університетів оголосили бойкот штучному інтелекту

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Студенти університетів оголосили бойкот штучному інтелекту
Попри критику, генеративний ШІ широко використовується в університетах
колаж: glavcom.ua

Штучний інтелект: порятунок від стресу чи загроза критичному мисленню? Студенти та експерти б'ють на сполох

Використання штучного інтелекту (ШІ) для виконання навчальних завдань стає дедалі поширенішим явищем, але водночас викликає зростаючу стурбованість серед студентів та викладачів. Деякі користувачі помічають, що ШІ робить їх лінивішими, знижує креативність та здатність до самостійного мислення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Еlpais.

Моніка де лос Анхелес Рівера Соса, 20-річна студентка з Бостона, почала використовувати ChatGPT на другому курсі коледжу, щоб впоратися з великим навантаженням. Вона швидко інтегрувала ШІ у свою роботу, помітивши, що він запам'ятовує її стиль письма.

«Моя робота стала такою ж простою, як натискання кнопки», – пояснює Моніка.

Проте згодом вона зрозуміла, що не може згадати, коли востаннє писала есе самостійно, що стало каталізатором для відмови від використання ШІ.

Схожий досвід має Макарена Пас Герреро, студентка третього курсу журналістики. Вона перестала використовувати ШІ для навчання, оскільки відчула, що стає менш креативною. «В університеті нам слід заохочувати експерименти, навчання та критичне мислення, а не копіювати та вставляти питання в машину, навіть не читаючи їх», – підкреслила вона.

Нещодавнє дослідження Microsoft, проведене серед 319 співробітників, показало, що користувачі ШІ отримують менш різноманітний набір результатів для одного й того ж завдання. Це свідчить про те, що працівники, які покладаються на машину, докладають менше зусиль для впровадження власних ідей.

Франсіско Хав’єр Гонсалес Кастаньо, професор Університету Віго, який брав участь у розробці чат-ботів на базі ШІ, зазначає, що найбільш критично до ШІ ставляться працівники, які найвибагливіші до себе. Тобто, чим впевненіша людина в собі та завданні, тим менше вона вдається до технологій. Водночас, для більшості людей і завдань, що потребують повторення, інструменти ШІ є дуже корисними.

Віолета Гонсалес, піаністка та студентка магістратури з викладання, вважає, що якщо університетський проєкт легко може бути виконаний машиною, то проблема не в студентах, а в самій системі освіти. Вона наголошує, що ШІ ще не здатний до критичного мислення, і його відповіді – це лише зібрані дані, які потребують людського осмислення.

Попри критику, генеративний ШІ широко використовується в університетах. Згідно з дослідженням Фонду CYD, 89% іспанських студентів бакалаврату використовують інструменти ШІ для вирішення сумнівів, дослідження даних або навіть написання робіт.

Професор Автономного університету Барселони Тоні Лосано визнає, що ШІ створює проблеми для освіти, але вважає його ще одним інструментом, схожим на калькулятор. Він зазначає, що ШІ може бути корисним для тих, хто прагне покращити якість своєї роботи, але шкідливим для тих, хто не хоче докладати зусиль. Обмеження використання ШІ він не вважає хорошою ідеєю, натомість пропонує повернутися до очного навчання та письмових іспитів.

В епоху автоматизації та одноманітності результатів, розвиток критичного мислення є ключовим викликом. Компанії, такі як OpenAI та Anthropic, вже випускають освітні версії своїх чат-ботів, які покликані розвивати критичне мислення, ставлячи сократівські питання.

Прибічники уникнення використання ШІ припускають, що штучний інтелект може зменшити «гіперосвіченість» людей, оскільки деякі навички, можливо, не є такими необхідними, як ми думаємо. Проте існують наукові дослідження, які підтверджують негативний вплив генеративного ШІ на пам'ять, креативність та критичне мислення.

Як зазначав американський письменник Ніколас Карр щодо впливу Інтернету, медіа формують те, що ми бачимо і як ми це бачимо, і з часом змінюють нас. Тож питання, чи зробить генеративний ШІ нас менш оригінальними, лінивішими та з менш критичним мисленням, залишається відкритим. Час покаже, чи призведе це до більш одноманітного та менш креативного майбутнього.

Нагадаємо, деякі українські компанії, зокрема Prostor, «Нова пошта» і МХП відкрили вакансії директорів зі штучного інтелекту. Топпосада з’явилася на хвилі інтересу до штучного інтелекту. 

Читайте також:

Теги: штучний інтелект студенти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ініціатива студентів КАІ має на меті привернути увагу до щоденної хвилини мовчання о 9:00
Студенти Національного авіаційного університету нагадали Києву про хвилину мовчання
Вчора, 08:39
Михайло Поплавський
Поплавський відкрив еру ШІ в освіті: почав з Університету культури
19 травня, 12:30
Студентів-бюджетників можуть зобов’язати працювати за спеціальністю
Бюджетна освіта з обов’язковим відпрацюванням: МОН готує нові правила для студентів
14 травня, 05:29
Проєкт Сема Альтмана зі сканування очей запускається у США у шести локаціях
Глава OpenAI зайнявся масовим скануванням очей американців
5 травня, 08:46
Журналіст підмітив колір світлового меча
Білий дім створив новий ШІ-образ Трампа: журналіст підмітив цікаву деталь
5 травня, 01:28
Працівниці обміну валют оперативно викликали охорону, яка затримала нападника
У Києві студент погрожував підірвати обмінник, вимагаючи гроші
1 травня, 16:25
Діти у школі у Туреччині отруїлись
Масове отруєння в Туреччині: 53 школярі потрапили до лікарні
1 травня, 08:45
У Литві вважають, що штучний інтелект швидко змінює спосіб навчання учнів та викладання вчителів
Литва готує правила використання штучного інтелекту у школах
23 квiтня, 09:28
Перші десять років ректорства Михайла Поплавського були відзначені стрімким розвитком університету
32 роки ректорства. Як студенти і колеги привітали Поплавського
22 квiтня, 12:55

HiTech

Студенти університетів оголосили бойкот штучному інтелекту
Студенти університетів оголосили бойкот штучному інтелекту
Маск анонсував появу перших роботаксі у Техасі
Маск анонсував появу перших роботаксі у Техасі
Китайські науковці намагались викликати дощ дронами: чим завершився експеримент
Китайські науковці намагались викликати дощ дронами: чим завершився експеримент
Буде як ChatGPT? У «Дії» з’явиться ШІ-асистент для отримання послуг
Буде як ChatGPT? У «Дії» з’явиться ШІ-асистент для отримання послуг
У Британії здійснено кібератаку на сервіс правової допомоги: 2 млн даних вкрадено
У Британії здійснено кібератаку на сервіс правової допомоги: 2 млн даних вкрадено
Microsoft повертає у Windows 11 старі технології передачі файлів
Microsoft повертає у Windows 11 старі технології передачі файлів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
225K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 травня: ситуація на фронті
84K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 травня 2025
39K
Колишній лікар Білого дому оцінив, скільки Джо Байдену залишилося жити
38K
Портнов тікав, але не втік
34K
Трамп повідомив лідерам ЄС, чому Путін не припинить війну
18K
СNN опублікував перехоплення наказу росіян вбивати українських полонених (відео)

Новини

Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
Вчора, 21:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
Вчора, 03:27
Візит кронпринца Норвегії до України, ухвалення санкцій проти РФ. Головне за 20 травня
20 травня, 20:59
Розмова Трампа та Путіна, запуск фонду ЄС для переозброєння України. Головне за 19 травня
19 травня, 21:23
Соліст Ziferblat вигукнув зі сцени Євробачення «Слава Україні»
17 травня, 22:50

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua