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Виробник Барбі об'єднується з OpenAI для створення іграшок на базі штучного інтелекту

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Виробник Барбі об'єднується з OpenAI для створення іграшок на базі штучного інтелекту
Mattel планує інтегрувати передові інструменти штучного інтелекту OpenAI
фото: Reuters

Виробник Барбі Mattel об'єднується з OpenAI для створення іграшок на базі штучного інтелекту

Компанія Mattel, всесвітньо відомий виробник іграшок, зокрема ляльок Барбі, машинок Hot Wheels та карт Uno, оголосила про співпрацю з OpenAI. Метою цього партнерства є розробка іграшок та ігор зі штучним інтелектом. Очікується, що перший продукт, розроблений за цією ініціативою, з'явиться вже пізніше цього року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Mattel прагне «втілити магію штучного інтелекту в ігрові враження, відповідні віку, з акцентом на інновації, конфіденційність та безпеку», йдеться у повідомленні компанії. Цей крок є стратегічно важливим для Mattel, оскільки виробники іграшок нині стикаються зі зниженим попитом. Споживачі стримують витрати, готуючись до економічних наслідків можливих змін торговельної політики президента США Трампа.

Крім того, Mattel планує інтегрувати передові інструменти штучного інтелекту OpenAI, такі як ChatGPT Enterprise, у свої бізнес-операції. Це має покращити інновації продуктів, як заявили у компанії.

Операційний директор OpenAI Бред Лайткеп підкреслив переваги співпраці: «Завдяки OpenAI, Mattel має доступ до розширеного набору можливостей штучного інтелекту, а також до нових інструментів, що забезпечують продуктивність, креативність та масштабну трансформацію всієї компанії».

Нагадаємо, деякі західні компанії скорочують персонал, заявляючи, що штучний інтелект (ШІ) впорається краще з тією самою роботою. Як повідомляє «Главком», про це пише Business Insider.

Нещодавно з'явилися перші публікації про вплив ChatGPT на ринок праці. Вже тоді почалися розмови, що ШІ може замінити людей у ​​деяких професіях, проте ніхто навіть і припустити не міг, що це станеться настільки швидко.

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Теги: Барбі штучний інтелект

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