Компанії почали наймати менше людей через вплив штучного інтелекту

Провідні компанії всерйоз почали замислюватися про те, щоб замінити штучним інтелектом більшу частину свого персоналу

Деякі західні компанії скорочують персонал, заявляючи, що штучний інтелект (ШІ) впорається краще з тією самою роботою. Як повідомляє «Главком», про це пише Business Insider.

Нещодавно з'явилися перші публікації про вплив ChatGPT на ринок праці. Вже тоді почалися розмови, що ШІ може замінити людей у ​​деяких професіях, проте ніхто навіть і припустити не міг, що це станеться настільки швидко.

У березні генеральний директор Shopify Тобі Лютке повідомив своїх менеджерів, що він впроваджує нове правило: перш ніж просити про збільшення кількості персоналу, вони повинні довести, що ШІ не може виконувати роботу так само добре, як це зробила б людина. Це рішення стало одним із перших офіційних корпоративних зізнань того, що ШІ може повноцінно замінити людську працю в низці областей.

Через кілька тижнів генеральний директор Duolingo Луїс фон Ан оголосив про аналогічний указ і пішов ще далі, заявивши, що компанія поступово відмовлятиметься від підрядників і замінюватиме їх штучним інтелектом.

Деякі іноземні компанії всерйоз почали замислюватися про те, щоб замінити штучним інтелектом більшу частину свого штату. Вже зараз ринку праці намітився спад попиту деякі професії.

Нагадаємо, на кожне четверте робоче місце у світі вплине генеративний штучний інтелект. Такими є висновки нового спільного дослідження Міжнародної організації праці (МОП) та Національного дослідницького інституту Польщі (NASK).

До слова, співзасновник Google Сергій Брін заявив, що погрози фізичним насиллям чи викраденням можуть змусити ШІ-боти працювати краще.Це може бути певною несподіванкою для всіх людей, які ввічливо звертаються до моделей штучного інтелекту, додаючи «Будь ласка» та «Дякую» до запитів, які вони надсилають.