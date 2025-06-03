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Вдова Стіва Джобса інвестує гроші у створення «антисмартфона»

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Вдова Стіва Джобса інвестує гроші у створення «антисмартфона»
Лорен Пауелл Джобс взялась інвестувати у новий пристрій
фото із відкритих джерел

Новий пристрій із штучним інтелектом, у якій інвестує гроші Лорен Пауелл Джобс, поки тримають у таємниці

Лорен Пауелл Джобс, вдова покійного співзасновника Apple Стіва Джобса, підтвердила свою підтримку та значні інвестиції у новий стартап Джонні Айва, колишнього головного дизайнера Apple. Проєкт, який розробляється спільно з OpenAI, спрямований на створення таємничого ШІ-гаджета, який, за словами Айва, покликаний замінити звичні смартфони й стати «антисмартфоном».

Як повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Verge, в недавньому спільному інтерв'ю The Financial Times Айв і Пауелл Джобс згадали про спільну роботу Айва зі Стівом Джобсом в Apple, а також обговорили прагнення виправити «ненавмисну» шкоду, пов'язану з результатами тих зусиль.

«Багато хто з нас скажуть, що наші відносини з технологіями наразі непрості», – цитує Айва The Verge. Він додав, що робота над новим ШІ-пристроєм з гендиректором OpenAI Семом Альтманом мотивована відчуттям, що «людство заслуговує на краще». У травні Айв вже заявляв, що його остання робота покликана «взяти на себе відповідальність за непередбачені наслідки», пов'язані з iPhone, натякаючи на такі проблеми, як залежність користувачів від екранів та соціальних мереж.

Джонні Айв працюватиме із Семом Альтманом (праворуч) над новим пристроєм
Джонні Айв працюватиме із Семом Альтманом (праворуч) над новим пристроєм

Айв знову заявив, що співпраця з Альтманом відродила його оптимізм щодо технологій. «Якщо ви створюєте щось нове, впроваджуєте інновації, будуть непередбачені наслідки. Я відчуваю відповідальність. І проявом цього є рішучість спробувати щось нове і корисне», – сказав дизайнер.

Пауелл Джобс, яка залишається близькою подругою Айва з часу смерті Стіва Джобса у 2011 році, поділяє його побоювання. Пара не розкриває жодних додаткових подробиць про пристрій, який Айв створює з OpenAI, але Пауелл Джобс чекає «великих звершень».

Раніше стало відомо, що компанія OpenAI працює над власною соціальною мережею, схожою на X, яка працюватиме разом із ChatGPT. 

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Теги: технології штучний інтелект дизайнер вдова Apple гроші інвестиції

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