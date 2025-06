Вдова Стіва Джобса інвестує гроші у створення «антисмартфона»

Новий пристрій із штучним інтелектом, у якій інвестує гроші Лорен Пауелл Джобс, поки тримають у таємниці

Лорен Пауелл Джобс, вдова покійного співзасновника Apple Стіва Джобса, підтвердила свою підтримку та значні інвестиції у новий стартап Джонні Айва, колишнього головного дизайнера Apple. Проєкт, який розробляється спільно з OpenAI, спрямований на створення таємничого ШІ-гаджета, який, за словами Айва, покликаний замінити звичні смартфони й стати «антисмартфоном».

Як повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Verge, в недавньому спільному інтерв'ю The Financial Times Айв і Пауелл Джобс згадали про спільну роботу Айва зі Стівом Джобсом в Apple, а також обговорили прагнення виправити «ненавмисну» шкоду, пов'язану з результатами тих зусиль.

«Багато хто з нас скажуть, що наші відносини з технологіями наразі непрості», – цитує Айва The Verge. Він додав, що робота над новим ШІ-пристроєм з гендиректором OpenAI Семом Альтманом мотивована відчуттям, що «людство заслуговує на краще». У травні Айв вже заявляв, що його остання робота покликана «взяти на себе відповідальність за непередбачені наслідки», пов'язані з iPhone, натякаючи на такі проблеми, як залежність користувачів від екранів та соціальних мереж.

Джонні Айв працюватиме із Семом Альтманом (праворуч) над новим пристроєм

Айв знову заявив, що співпраця з Альтманом відродила його оптимізм щодо технологій. «Якщо ви створюєте щось нове, впроваджуєте інновації, будуть непередбачені наслідки. Я відчуваю відповідальність. І проявом цього є рішучість спробувати щось нове і корисне», – сказав дизайнер.

Пауелл Джобс, яка залишається близькою подругою Айва з часу смерті Стіва Джобса у 2011 році, поділяє його побоювання. Пара не розкриває жодних додаткових подробиць про пристрій, який Айв створює з OpenAI, але Пауелл Джобс чекає «великих звершень».

Раніше стало відомо, що компанія OpenAI працює над власною соціальною мережею, схожою на X, яка працюватиме разом із ChatGPT.