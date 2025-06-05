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Штучний інтелект створить дуже цінні професії – голова Google Mind

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Штучний інтелект створить дуже цінні професії – голова Google Mind
Глава Google DeepMind поміркував про майбутні професії у часи штучного інтелекту
фото: businessinsider.com

Деміс Гассабіс: найближчі 5-10 років штучний інтелект буде потужним стартом для технічно підкованих людей, які найактивніше використовують технології

Штучний інтелект (ШІ) вже відбирає у живих співробітників роботу, але гендиректор ШІ-підрозділу Google DeepMind Деміс Гассабіс стверджує, що попри це завдяки технології у людей з'являться нові й дуже цінні заняття. Такою думкою він поділився на заході SXSW у Лондоні, повідомляє «Главком».

Гассабіс вважає, що ШІ-трансформація буде набагато глибшою і масштабнішою, ніж промислова революція. Але налаштований оптимістично, бо люди, за його словами, мають «безмежну здатність адаптуватися».

«Я думаю, з'являться нові професії, нові дуже цінні професії», – зазначив він, додавши, що найближчі 5-10 років ШІ буде потужним стартом для технічно підкованих людей, які найактивніше використовують ці технології.

Сучасні діти ростуть в оточенні ШІ – подібно до того, як попереднє покоління росло разом з інтернетом. Але щодо вибору предметів, Гассабіс все одно радить налягати на STEM-дисципліни. За його словами, «як і раніше, важливо знати базу» з таких предметів, як математика, фізика та інформатика, щоб розуміти, «як робляться ШІ-системи».

На нещодавній конференції Google I/O Гассабіс та співзасновник компанії Сергій Брін обговорювали, коли може з'явитися загальний штучний інтелект, який перевершить розумові здібності людей. За їх прогнозом, то відбудеться приблизно до 2030 року.

При цьому ШІ вже наробив багато галасу на ринку праці. Компанії скорочують найм на позиції, які може замінити ШІ, а в техногігантах на кшталт Meta, Microsoft і Google дедалі більше коду генерує ШІ. Але Гассабіс наголосив, що всім потрібно вчитися користуватися ШІ-інструментами.

«Також я б експериментував з усіма останніми ШІ-системами та інструментами, дивився б, як саме їх краще використовувати, використав би їх корисними та нестандартними способами. Тобто я б колупав ці інструменти», – підсумував він.

До слова, деякі західні компанії скорочують персонал, заявляючи, що штучний інтелект (ШІ) впорається краще з тією самою роботою.

Нагадаємо, на кожне четверте робоче місце у світі вплине генеративний штучний інтелект. Такими є висновки нового спільного дослідження Міжнародної організації праці (МОП) та Національного дослідницького інституту Польщі (NASK)

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Теги: Google технології штучний інтелект професії

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