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Хто замовив убивство Андрія Портнова? Штучний інтелект висунув версії

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Хто замовив убивство Андрія Портнова? Штучний інтелект висунув версії
Андрія Портнова було застрелено біля Мадрида 21 травня
фото: EFE

Убивство в елітному районі Мадрида. ChatGPT має свої припущення

Станом на 21 травня, день убивства експолітика та юриста Андрія Портнова, офіційна інформація про можливого організатора злочину (якщо це справді було замовне вбивство) відсутня. Поки триває розслідування, «Главком» провів експеримент: попросив у ChatGPT висунути версії щодо замовника цього вбивства.

Зауважимо: ми не суб’єктивізуємо штучний інтелект, інформація від ChatGPT – це лише експеримент. Усі висунуті версії – гіпотетичні і базуються виключно на інформації з відкритих джерел, є лише згенерованими можливими сценаріями.

Версія 1. Політичні розбірки в Україні

«Портнов був однією з ключових фігур в адміністрації Януковича та активно критикував українську владу після 2014 року. Його повернення до України після втечі, погрози журналістам і розслідування могли створити конфлікти як із силовими структурами, так і з новими політичними елітами», – пише ChatGPT.

Можливим мотивом у цьому випадку є помста або усунення потенційного свідка, небажаного гравця.

Версія 2. Російський слід

ChatGPT зазначає: якщо після початку повномасштабної війни РФ проти України Портнов мав тісні зв’язки з певними російськими політичними або силовими структурами, то міг стати «незручним» або навіть небезпечним як носій інформації.

Можливий мотив у цьому випадку – усунення як носія чутливої інформації або за «зраду» в очах спецслужб.

Версія 3. Особисті або бізнес-конфлікти

Штучний інтелект зазначає, що Портнов вів юридичну практику, мав доступ до великого масиву інсайдерської інформації. «Відомо, що він міг впливати на судові справи або використовував компромат. Такі конфлікти іноді можуть мати фатальні наслідки», – пише ChatGPT.

Можливий мотив у цьому випадку  – фінансові розбірки, шантаж або бізнес-помста.

Версія 4. Помста з боку постраждалих від його діяльності

ChatGPT зазначає, що Портнов подавав десятки позовів проти журналістів, активістів і навіть викладачів. «Це створювало образ «тирана з посвідченням». Утім, хтось із численних опонентів чи постраждалих міг піти на радикальний крок», – робить припущення ШІ.

Можливий мотив очевидний: особиста помста.

Нагадаємо, колишнього заступника глави Адміністрації президента України Віктора Януковича, радника президента-втікача Андрія Портнова було застрелено біля Мадрида. Він вважався одним із ключових архітекторів судової реформи та мав великий вплив на судову систему. Після Революції Гідності у 2014 році виїхав з України. Проти нього відкривали кримінальні справи, але пізніше більшість з них було закрито або не доведено.

Іспанська поліція отримала повідомлення про стрілянину в муніципалітеті Посуело-де-Аларкон о 09:15 за місцевим часом (07:15 за Гринвічем). Біля Американської школи правоохоронці знайшли вбитого Портнова. Інформація щодо поранень різниться, однак, як пишуть ЗМІ, постріл у голову став смертельним. Серед причин вбивства – версія з боргами.

У мережі зʼявилося перше фото вбитого колишнього топчиновника Адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрія Портнова. Він лежить на тротуарі, за ним – Mercedes на якому, за попередньою інформацією, він привіз дітей у школу.

Школа, в яку Портнов привіз дітей
Школа, в яку Портнов привіз дітей
фото: 112 Madrid

Як повідомлялося, петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом застосувати санкції РНБО проти ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова зібрала необхідні 25 тис. підписів. Водночас премʼєр Денис Шмигаль заявив, що наразі немає підстав для їх застосування.

Як відомо, Андрій Портнов за часів Віктора Януковича лобіював та підтримував чинний закон «Про адвокатуру». Адвокатура є частиною системи правосуддя і від цієї спільноти залежить якість роботи трьох гілок влади – судової, виконавчої та законодавчої.

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Саме цей закон запровадив монополію Національної асоціації адвокатів України: всі адвокати мають бути членами цієї Асоціації. Організацію з того часу незмінно очолює соратниця Віктора Медведчука – Лідія Ізовітова. Проте, попри вимогу у звіті Єврокомісії профільний комітет Верховної Ради, який очолює Денис Маслов («Слуга народу») за всі шість років роботи парламенту так і не демонополізував адвокатуру. 

Рівно рік тому Конституційний суд розпочав розгляд скарги адвоката В’ячеслава Плескача, який доводить неконституційність вимоги для адвокатів бути безальтернативно членом однієї асоціації. Керівництво Асоціації неодноразово тисло на тих адвокатів, які пішли служити в ЗСУ, вибачалося перед суддями за дії адвокатів майданівців, не реагувало належним чином на дії частини адвокатів, які залишилися на тимчасово окупованих територіях і брали участь у тортурах.

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Теги: вбивство штучний інтелект Андрій Портнов

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