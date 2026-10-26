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Велика Британія відкрила центр для пошуку нових ліків та вакцин за допомогою ШІ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Велика Британія відкрила центр для пошуку нових ліків та вакцин за допомогою ШІ
OpenAI надасть лабораторії £100 млн у кредитах на доступ до найпотужніших моделей та обчислювальної інфраструктури
фото: shutterstock

Лабораторія працюватиме як незалежна неприбуткова організація у співпраці з державними установами й академічними закладами

Уряд Великої Британії заснував Лабораторію біобезпеки ШІ (AIBL). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Engadget.

У новому центрі фахівці з біобезпеки та наук про життя виявлятимуть біологічні загрози та пришвидшуватимуть розробку вакцин і ліків. Для цього залучатимуться передові моделі штучного інтелекту. AIBL працюватиме як незалежна неприбуткова організація у співпраці з державними установами й академічними закладами.

«Лабораторія стане великою новою глобальною інституцією, яка об'єднає провідну наукову експертизу світу, щоб захищати людей від нових біологічних загроз і забезпечити лідерство Британії у світі в питаннях безпеки та захищеності ШІ», – сказав британський міністр з питань штучного інтелекту Канішка Нараян.

OpenAI надасть лабораторії £100 млн у кредитах на доступ до найпотужніших моделей та обчислювальної інфраструктури. Anthropic – £100 млн кредитами на моделі. Експерти Google DeepMind з біобезпеки проводитимуть спільні дослідження з AIBL, а компанія відкриє доступ до передових моделей Gemini. Basecamp Research, британська компанія у сфері ШІ для наук про життя, надасть біологічні ШІ-моделі та технічну експертизу з біобезпеки.

Нагадаємо, дослідники Microsoft розробили новий інструмент штучного інтелекту, який здатний відтворювати процес встановлення медичного діагнозу. Замість одночасного аналізу всіх даних пацієнта система послідовно визначає необхідні обстеження, оцінює їхні результати та уточнює можливі причини захворювання.

Теги: Велика Британія медицина штучний інтелект

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