Anthropic запровадила нові правила: ображати ШІ заборонено

Заборона стосується лише крайніх випадків: критика, суперечки з моделлю й тестування під неї не підпадають

Нова версія політики використання Anthropic забороняє тривалу й безпідставну жорстоку поведінку щодо моделей Claude. Оновлення компанія опублікувала 8 жовтня, а в силу воно набуде 12 листопада. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Anthropic та The Verge.

Що саме заборонили

Anthropic додала до правил заборону на тривалу й безпідставну образливу чи жорстоку поведінку щодо своїх моделей. За словами компанії, норма розрахована лише на крайні випадки, коли користувач знову й знову жорстоко поводиться з моделлю без зрозумілої мети.

Вона не стосується звичайного невдоволення, критики й суперечок із моделлю, похмурих творчих сюжетів, а також тестування й дослідницької роботи.

Основним способом забезпечення цього правила, за словами Anthropic, лишається можливість Claude завершити розмову. Така функція в Claude.ai та Claude Code з'явилася раніше: модель може припинити рідкісні діалоги з користувачами, які постійно поводяться образливо. Тепер заборону закріпили й у самій політиці.

Які ще правила змінила компанія

Більшість змін, як зазначає Anthropic, лише уточнює вже чинні норми. Перегляд пов'язаний із тим, що Claude дедалі частіше виконує довші й самостійніші завдання, а також із новими випадками зловживань, які компанія описала у вересневому звіті про загрози. Зокрема, змінилося таке:

Оманливі кампанії. Правила проти прихованого авторства повідомлень, поширення контенту через фальшиві акаунти та створення інструментів для впливових операцій зібрали в один розділ, який охоплює і політичну, і комерційну діяльність.

Вибори. Розділ тепер називається «Не підривайте демократичні процеси» й забороняє використовувати Claude, щоб обманювати виборців чи зривати вибори: поширювати неправду про кандидатів або голосування, видавати себе за кандидатів чи виборчих посадовців, придушувати явку.

Зброя. Заборона явно охоплює програмне забезпечення та компоненти, потрібні для роботи зброї, а також озброєння дронів та інших автономних транспортних засобів. За словами компанії, на практиці правила діяли так і раніше.

Стеження. Забороняється відстежувати людей без їхньої згоди (у реальному часі чи за вже зібраними даними), створювати або вдосконалювати інструменти для стеження, а також використовувати Claude для рішень чи рекомендацій, кого розслідувати, затримувати чи обвинувачувати. Дозволеними лишаються відстеження за згодою (наприклад, моніторинг шахрайства), модерація контенту, журналістика та юридичні дослідження.

Здоров'я, право, фінанси. Вимоги не змінилися: якщо результат може вплинути на здоров'я, юридичні права, фінанси чи доступ до важливих послуг, потрібна кваліфікована людина, яка може переглянути рекомендації, і повідомлення про використання ШІ. Розділ просто переписали, щоб чітко перелічити, які рекомендації підпадають під ці вимоги.

Фізичні пристрої. Якщо Claude підключено до обладнання, що самостійно виконує фізичні дії й може завдати травм, кваліфікований оператор має мати змогу спостерігати за ним і зупинити його, а система мусить переходити в безпечний стан за втрати зв'язку з моделлю.

Політичний контент

Одна з менш очевидних змін стосується політичної комунікації: Anthropic прибрала загальну заборону на персоналізоване інформування виборців і таргетування кампаній. За поясненням компанії, ця норма зачіпала й законну роботу: наприклад, коли громадські організації готують інформацію для виборців іншими мовами або виборчі органи надсилають повідомлення про виправлення помилок у бюлетенях. Маніпуляції, використання персональних даних без підстав і спроби обманути виборців залишаються забороненими за іншими розділами.

Окремо компанія уточнила політику щодо непідтримуваних регіонів: Claude не можуть використовувати люди, які фізично перебувають у такому регіоні, юридичні особи, зареєстровані чи розташовані там, а також компанії, більшість яких належить або підконтрольна особам чи структурам із цих регіонів.

Нові правила набудуть чинності 12 листопада 2026 року.

Нагадаємо, на початку вересня Anthropic оприлюднила майже 150-сторінковий звіт про зловживання моделями Claude. Як писав «Главком», у ньому описано, як зловмисники з Росії, Китаю та Ірану обходили обмеження, щоб створювати інструменти стеження й вести кібероперації.