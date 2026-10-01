Макрон та Санчес підтримали ініціативу Великої Британії щодо воз'єднання з ЄС

Французький президент Еммануель Макрон зазначив, що возз'єднання Великої Британії з ЄС було б «мудрим рішенням»

Президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес позитивно оцінили плани британського прем'єра Енді Бернема щодо перегляду відносин із Євросоюзом. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Під час спільної пресконференції Макрон назвав можливе повернення Великої Британії до ЄС мудрим і сміливим рішенням, тоді як Санчес запевнив, що Іспанія зустріне Сполучене Королівство з розпростертими обіймами. Ці заяви пролунали після виступу Бернема на конференції Лейбористської партії в Ліверпулі, де він визнав Brexit шкідливим і допустив розгляд сценаріїв від повернення на єдиний ринок до повноцінного реінтегрування в блок.

Водночас офіційні представники Європейської комісії поставилися до ініціативи Лондона стриманіше, зазначивши, що чекають від британської сторони конкретних пропозицій. Попри це, дипломати та посадовці ЄС у неофіційних розмовах відзначили позитивний настрій у Брюсселі щодо майбутнього саміту Велика Британія – ЄС.

Деякі європейські дипломати припускають, що розробка нової угоди може вимагати більше часу, ніж очікувалося, і затягнеться на наступний рік, однак представники Європарламенту закликають дати серйозну відповідь на пропозиції Лондона задля тіснішого партнерства.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив про необхідність перегляду довгострокових відносин із Брюсселем, зазначивши, що вихід країни з Європейського Союзу завдав більше шкоди, ніж користі.

Після промови на конференції Лейбористської партії очільник уряду підкреслив, що Британія опинилася в глухому куті й більше не може уникати рішень щодо співпраці зі своїм найбільшим торговельним партнером. За його словами, Лондон розглядає цілу низку сценаріїв майбутнього розвитку: від збереження поточних домовленостей чи входження до митного союзу до повернення на єдиний ринок або навіть повноцінного відновлення членства в ЄС.