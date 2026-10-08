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МВФ попередив про потрійний удар по світовій економіці: прогноз для України

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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МВФ попередив про потрійний удар по світовій економіці: прогноз для України
Для України додатковим ризиком лишаються висока вартість імпортного пального та наслідки війни для енергосистеми
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

За належного регулювання штучний інтелект може щороку додавати до світового зростання 0,5 відсоткового пункту

Світова економіка водночас зіткнулася з дорогою енергією, рекордними державними боргами та інвестиційним бумом у сфері штучного інтелекту (ШІ). Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва попередила: поєднання цих чинників може розігнати інфляцію та похитнути фінансову стабільність. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Енергетичний шок

Першим серйозним ризиком для світової економіки лишається дорожча енергія. Нафта Brent коштує приблизно $100 за барель. Ситуацію ускладнюють перебої з постачанням і брак потужностей нафтопереробки.

За оцінкою МВФ, через нестачу таких потужностей уже зросла маржа переробки ключових нафтопродуктів, зокрема дизельного пального. Додатковий тиск створюють загрози для перевезення скрапленого природного газу.

«Навіть якщо конфлікт завершиться швидко, енергетичний шок і далі впливатиме на економіку через перебої з постачанням та високі ціни», – заявила Георгієва.

Дорогі енергоносії підживлюють інфляцію й гальмують зростання, особливо в країнах, які залежать від імпорту пального.

Рекордні борги держав

Другий чинник – державні борги, що сягнули історичного максимуму. Через таке навантаження уряди мають менше можливостей реагувати на нові потрясіння.

Найгостріше проблема стоїть перед розвиненими економіками. Георгієва наголосила, що влада має зберігати довіру до бюджетної політики, щоб центральним банкам не доводилося підлаштовувати свої рішення під проблеми державних фінансів.

На думку очільниці МВФ, країнам доведеться поступово скорочувати дефіцит бюджету, водночас підтримуючи найвразливіші верстви населення.

Бум штучного інтелекту

Третій чинник – стрімке зростання інвестицій у ШІ. Георгієва назвала його позитивним шоком для попиту, адже величезні витрати на технології стимулюють економічну активність. Проте воно ж може підживлювати інфляцію.

У фонді також непокоїть завищена вартість компаній, пов'язаних зі ШІ. Якщо інвестори надто оптимістично оцінили майбутні прибутки, різка корекція вдарить по фінансових ринках.

Водночас у МВФ не вважають розвиток ШІ однозначною загрозою. За належного регулювання та підготовки працівників технологія може щороку додавати до світового зростання близько 0,5 відсоткового пункту.

Георгієва закликала уряди вкладати кошти в навички працівників, енергетичну безпеку та регулювання технологічного сектору. МВФ радить також зменшувати ризики для ринку праці, кібербезпеки й фінансової системи.

Україна серед найуразливіших

Найбільше погіршення прогнозів МВФ очікує для країн, які безпосередньо страждають від війни. Георгієва окремо назвала Україну та держави Перської затоки.

Оновлений прогноз фонд оприлюднить наступного тижня, повідомляє Reuters. У ньому враховуватимуть вплив енергетичного шоку, дорогих запозичень і змін у світовій економіці через інвестиційний бум навколо ШІ.

Для України додатковим ризиком лишаються висока вартість імпортного пального та наслідки війни для енергосистеми. У попередньому огляді МВФ уже прогнозував зростання ВВП України лише на 1–1,6% у 2026 році й наголошував на впливі світового паливного шоку на інфляцію.

Нагадаємо, у квітні директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва вже застерігала, що війна на Близькому Сході може підштовхнути інфляцію та уповільнити світову економіку. Тоді вона зазначала, що найбільше від дорогої енергії постраждають бідні країни, залежні від імпорту пального.

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Теги: нафта МВФ економіка війна штучний інтелект пальне

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