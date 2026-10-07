Штучний інтелект завів 16-річного велосипедиста у пастку під час туристичного походу

Хлопець натрапив на небезпечний шлях, з якого не міг самостійно повернутися назад

Чат-бот ввів в оману хлопця, який скористався допомогою у плануванні маршруту

16-річний турист опинився в пастці на горі поблизу Ванкувера, вирушивши в похід за маршрутом, який спланував за допомогою штучного інтелекту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CTV News.

Пастка за маршрутом, який порадив штучний інтелект

Підліток вирушив близько 8:00 ранку з району Граус-Маунтін, щоб піднятися на Краун-Маунтін у регіональному парку Lynn Headwaters. Маршрут він планував за допомогою ШІ, однак невідомо, який саме чатбот використовував. У певний момент хлопець збився зі стежки та опинився на території, призначеній для скелелазіння. Зрештою він потрапив на маршрут Widowmaker і зупинився під останнім скелястим виступом, звідки вже не міг вибратися.

За словами керівника рятувальної служби North Shore Rescue Пола Маркі, підліток був наляканий і серйозно боявся за своє життя. Сигнал про допомогу надійшов близько 15:30. Однак хлопцеві дуже пощастило: того самого ранку рятувальники проводили тренування з вертольотом саме в районі Краун-Маунтін. Після телефонного контакту вони встановили його місце перебування, а двоє фахівців спустилися до нього на тросі та евакуювали з гори.

Рятувальники наголошують: інформацію від штучного інтелекту не можна сприймати як безпомилкову навігацію. Перед походом маршрут варто перевіряти за надійними картографічними та навігаційними сервісами, враховувати погоду й умови на місцевості та не покладатися лише на смартфон, який може залишитися без зв'язку або заряду.

Штучний інтелект – не помічник у гірських маршрутах

Історія канадського підлітка стала черговим випадком, коли туристи потрапляють у небезпеку після використання ШІ для планування гірських маршрутів. Зокрема, у вересні в Каліфорнії троє туристів застрягли під час спуску з гори Шаста. Один із них травмував коліно. Після порятунку він розповів, що значною мірою покладався на Gemini від Google під час планування маршруту та вибору спорядження. За даними місцевої влади, чатбот рекомендував взяти значно менше води та їжі, ніж було необхідно.

У липні двоє литовських туристів опинилися в небезпечній ситуації в польських Татрах. Вони спробували скористатися запропонованим ChatGPT скороченим маршрутом до Долини П'яти польських ставів, але зрештою опинилися на складній скельній ділянці та потребували евакуації гелікоптером.

У 2025 році в Британській Колумбії також рятували двох туристів, які вирушили маршрутом, спланованим за допомогою ChatGPT. Вони не врахували погодні умови та вирушили на засніжені стежки без відповідного спорядження.

Нагадаємо, що відомий футболіст перетворив звичайний камінь у Туреччині на туристичну сенсацію.