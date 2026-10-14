Британія оголосила про нові ракети для України та підготовку санкцій проти РФ

Прем'єр-міністр Енді Бернем доручив підготувати додаткові пакети допомоги

Велика Британія анонсувала пакет ракет класу «земля – повітря» для України на 45 млн фунтів стерлінгів і прискорить передавання частини з них. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на прес-реліз уряду Великої Британії.

Рішення оголосили напередодні візиту президента Володимира Зеленського на Даунінг-стріт, 14 жовтня. Лондон також закликав міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Росію та домагатися, щоб Москва дотрималася заклику США щодо повного енергетичного перемир'я.

Ракети проти реактивних дронів

Із 45 млн фунтів (близько $60 млн) Британія прискорить передавання ракет на 10 млн, щоб Україна отримала найнеобхідніше до зими.

Йдеться про британські легкі багатоцільові ракети (LMM). За даними уряду, їх ефективно застосовують проти реактивних безпілотників, які б'ють по Києву та іншим містам далеко від лінії фронту. Такі дрони швидші за гвинтові шахеди й літають значно вище, тому їх складніше виявити та знищити до влучання.

Загалом Британія вже зобов'язалася передати Україні понад 5 тис. таких ракет упродовж наступних чотирьох років. У березні 2025 року Україна та Британія домовилися про проєкт LMM-RapidRanger для зміцнення української протиповітряної оборони на 1,6 млрд фунтів стерлінгів.

Нові санкції та допомога

Бернем доручив міністрам підготувати додаткові пакети санкцій, військової допомоги та фінансової підтримки України. За даними уряду, вони мають забезпечити термінову допомогу вже в найближчі тижні.

Окремий напрям тиску на Москву – доходи від експорту енергоносіїв. Британія підтвердила плани повністю запровадити заборону на морські послуги для перевезення російського скрапленого природного газу. Це обмежить доступ Росії до британських судноплавних і страхових послуг.

Міністр фінансів Джон Гілі під час зустрічей Міжнародного валютного фонду в Бангкоку закликає партнерів запровадити аналогічну заборону. Те саме напередодні у Варшаві на форумі з питань безпеки зробив міністр закордонних справ Ед Мілібенд.

«Прошу партнерів підтримати заборону на російський скраплений газ, як це зробили ми, щоб скоротити військовий фонд, якого так відчайдушно потребує Путін», – заявив Гілі.

Бернем наголосив, що підтримка України життєво важлива й для безпеки самої Британії, а російська агресія не повинна досягти успіху на європейському континенті.

«Ми з вами стільки, скільки буде потрібно, і ми підемо далі та швидше у підтримці вашої відважної боротьби за мир у Європі», – звернувся він до українців.

Нагадаємо, 10 жовтня Зеленський провів телефонну розмову з Бернемом, після якої лідери домовилися готувати спільні кроки у відповідь на російські атаки. А 8 жовтня Британія запровадила нові санкції проти РФ після ракетного удару по Прилуках.