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Демократи здобули більшість в обох палатах Конгресу США – AP

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Демократи здобули більшість в обох палатах Конгресу США – AP
Республіканці втратили обидві палати Конгресу США
фото: Reuters

Демократична партія забезпечила собі контроль над Сенатом і Палатою представників за підсумками проміжних виборів

Демократична партія США здобула більшість в обох палатах Конгресу за результатами проміжних виборів 3 листопада. Партія отримала достатню кількість місць у Сенаті та Палаті представників, щоб контролювати законодавчу владу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані Associated Press.

За оприлюдненими даними, демократи здобули 53 місця у Сенаті, тоді як республіканці наразі мають 42. Для забезпечення більшості у верхній палаті Конгресу необхідно контролювати щонайменше 51 зі 100 місць.

Демократи здобули більшість в обох палатах Конгресу США – AP фото 1
скриншот AP

У Палаті представників демократи також подолали поріг, необхідний для формування більшості. За даними CNN, партія отримала 224 місця за необхідних 218. Водночас підрахунок голосів в окремих виборчих округах триває.

Демократи здобули більшість в обох палатах Конгресу США – AP фото 2
скриншот AP

Більшість у Палаті представників дозволить демократам визначати порядок розгляду законодавчих ініціатив, очолювати комітети та посилити парламентський контроль за діяльністю виконавчої влади. Контроль над Сенатом, своєю чергою, забезпечить їм вплив на затвердження президентських призначень і розгляд законопроєктів.

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність визнати результати виборів та співпрацювати з представниками Демократичної партії. Остаточний розподіл місць у Конгресі стане відомий після завершення підрахунку голосів в усіх штатах.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив про готовність прийняти результати проміжних виборів до Конгресу незалежно від того, яка партія здобуде перемогу. В інтерв'ю The New York Times американський лідер також допустив співпрацю з демократами в разі переходу парламентської більшості під їхній контроль.

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Теги: США вибори вибори у США Сенат США

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