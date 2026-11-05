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Рубіо залишить посаду держсекретаря США заради президентського крісла – The Independent

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Рубіо залишить посаду держсекретаря США заради президентського крісла – The Independent
Білий дім назвав чутки про плани Рубіо не більш ніж вигадками
фото: AP

Американський дипломат нібито готується до участі в президентських перегонах 2028 року та прагне дистанціюватися від політики Дональда Трампа

Державний секретар США Марко Рубіо планує залишити адміністрацію президента Дональда Трампа, щоб підготуватися до участі в президентських виборах 2028 року. Про це повідомляє британське видання The Independent із посиланням на джерела в Республіканській партії США, пише «Главком».

За інформацією співрозмовників видання, Рубіо розглядають як потенційного претендента на висунення кандидатом від республіканців. Його головним можливим конкурентом називають віцепрезидента США Джей Ді Венса.

Очікування щодо відставки держсекретаря посилилися після проміжних виборів до Конгресу, на яких республіканці втратили контроль над обома палатами. За словами джерел, Рубіо може скористатися політичними наслідками поразки партії, щоб дистанціюватися від адміністрації Трампа.

Зокрема, один зі співрозмовників The Independent вважає, що держсекретареві потрібно відмежуватися від війни в Ірані та перекласти політичну відповідальність за неї на президента США.

«Цілком логічно, що йому варто піти у відставку та залишити адміністрацію», – заявив союзник Рубіо. За його словами, перебування на посаді держсекретаря заважатиме повноцінній президентській кампанії, а зв’язок із чинною адміністрацією може негативно позначитися на політичних перспективах дипломата.

Водночас не всі джерела видання впевнені, що Рубіо найближчим часом залишить посаду. Один із представників адміністрації США зазначив, що держсекретар поки не демонстрував намірів піти, хоча ситуація може змінитися після виборів.

Сам Рубіо раніше заявляв, що наразі не планує балотуватися в президенти та повністю зосереджений на роботі в адміністрації. Також він допускав, що не братиме участі в перегонах, якщо кандидатом від республіканців стане Венс.

У Білому домі та Державному департаменті США відкинули інформацію про можливу відставку. Речник адміністрації Дональда Трампа Девіс Інгл назвав публікацію The Independent безпідставними конспірологічними твердженнями. Помічник держсекретаря Ділан Джонсон також заявив, що матеріал ґрунтується на вигаданих анонімних джерелах.

Нагадаємо, що віцепрезидент США Джей Ді Венс розкритикував політичний курс адміністрації Дональда Трампа після поразки Республіканської партії на проміжних виборах до Конгресу. Він заявив, що головною причиною невдачі стала війна з Іраном, і наголосив: будь-яке обговорення подальшої стратегії республіканців має починатися саме з цього питання.

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Теги: Марко Рубіо вибори у США Дональд Трамп США

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