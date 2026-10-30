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Лавров прибув до США: причина

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Лавров прибув до США: причина
Зустріч міністрів G20 стане підготовчою до саміту «двадцятки», який відбудеться 14-15 грудня в Маямі
фото: МЗС РФ (ілюстративне)

Міністр закордонних справ Росії матиме зустріч у США

Глава МЗС РФ Сергій Лавров прибув до Атланти для участі у зустрічі міністрів закордонних справ країн «Групи двадцяти» (G20), яка відбудеться 30-31 жовтня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Зустріч міністрів G20 стане підготовчою до саміту «двадцятки», який відбудеться 14-15 грудня в Маямі. Держсекретар США Марко Рубіо раніше повідомляв, що Вашингтон запросив російського диктатора Володимира Путіна на саміт. Прессекретар диктатора Дмитро Пєсков заявив, що рішення про особисту участь Путіна у саміті поки що не ухвалено.

За словами речниці російського відомства Марії Захарової, під час переговорів Москва планує просувати власне бачення формування «багатополярного світу».

Візит Лаврова, який перебуває під міжнародними санкціями, проходить на тлі активізації контактів між США та РФ щодо відновлення мирних переговорів стосовно війни в Україні.

Як повідомлялося, російські журналісти, які супроводжують міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова на зустрічі глав МЗС країн G20 в Атланті, отримали американські візи без обмежень на пересування. Це відрізняється від умов, які діяли під час вересневих заходів Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

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Теги: росія США Сергій Лавров G20

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