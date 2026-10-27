Німеччина визначилася з майбутнім «Північного потоку-2»

«Північний потік-2» будували для транспортування російського природного газу до Німеччини через Балтійське море в обхід України

США пропонували повернути російський газ до Європи через скандальний газопровід

Німеччина не планує відновлювати роботу російського газопроводу «Північний потік-2», попри пропозиції, які надходили від американської сторони. Федеральний уряд наголосив, що питання запуску трубопроводу наразі не розглядається, а процедура його сертифікації залишається призупиненою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційну відповідь уряду Німеччини на парламентський запит депутатів партії «Альтернатива для Німеччини».

У документі німецька влада чітко окреслила свою позицію щодо можливого відновлення постачання російського газу до Європи через Балтійське море.

«Для федерального уряду питання введення в експлуатацію Nord Stream 2 не стоїть. Крім того, процедура сертифікації Nord Stream 2 залишається призупиненою», – йдеться у відповіді.

У Берліні нагадали, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Москва поступово скорочувала постачання природного газу до Німеччини. Причому ще до вибухів на газопроводах у вересні 2022 року російська сторона повністю припинила постачання газу відповідним маршрутом.

Німецький уряд розцінює такі дії як доказ ненадійності Росії як постачальника енергоресурсів. Крім того, Берлін підтримує політику Європейського Союзу, спрямовану на поступове припинення залежності від російських енергоносіїв.

Зокрема, йдеться про стратегію REPowerEU, яка передбачає скорочення використання російського викопного палива та диверсифікацію джерел енергопостачання.

Раніше у ЗМІ з'являлася інформація про можливі переговори між представниками Вашингтона та Москви щодо відновлення роботи «Північного потоку-2».

Зокрема, у лютому повідомлялося про ймовірні неофіційні контакти, під час яких обговорювали можливість перезапуску газопроводу за участю американської сторони.

У жовтні також з'явилися повідомлення, що радник російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв і зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер нібито обговорювали можливість залучення американського інвестора до проєкту.

Водночас офіційна позиція Німеччини залишається незмінною. Федеральний уряд не розглядає можливість введення газопроводу в експлуатацію.

Раніше також повідомлялося, що адміністрація Дональда Трампа пропонувала Україні відновити транзит російського газу до Європи в межах потенційної мирної угоди. За інформацією ЗМІ, європейські посадовці негативно сприйняли таку ініціативу.

Нагадаємо, німецьке видання Der Spiegel раніше повідомляло, що Центральне розвідувальне управління США нібито було поінформоване про плани групи українців здійснити диверсію на газопроводах ще за кілька місяців до вибухів.

За інформацією журналістів, навесні 2022 року представники української групи зустрічалися з людьми, пов'язаними з американською розвідкою, у Києві. Під час цих контактів нібито обговорювали можливі дії проти російських трубопроводів.

Водночас у Німеччині триває судовий процес щодо громадянина України Сергія Кузнєцова, якого обвинувачують у причетності до підриву «Північних потоків».

За версією німецького слідства, Кузнєцов керував групою, яка встановила вибухівку на газопроводах. Сам українець заперечує свою провину. 27 жовтня суд у Гамбурзі відмовив адвокатам Кузнєцова в припиненні кримінального провадження. Розгляд справи продовжується.