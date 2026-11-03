Зеленський назвав шість ключових питань мирних переговорів в Абу-Дабі

Президент України окреслив два питання, які вже узгоджені для обговорення

Україна хоче обговорити припинення ударів по енергетиці та на морі, повернення полонених і цивільних, гарантії безпеки та підготовку зустрічі лідерів

Президент Володимир Зеленський окреслив шість ключових питань, які Україна планує порушити під час тристоронніх переговорів із США та Росією в Абу-Дабі. Серед них – припинення російських ударів по енергетичній інфраструктурі та на морі, обмін полоненими, повернення незаконно утримуваних цивільних і українських дітей, а також підготовка зустрічі на рівні лідерів. Про це глава держави повідомив під час спільної пресконференції з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом, пише «Главком».

За словами Зеленського, Україна сподівається на перші кроки з деескалації під час зустрічі переговорних груп. Зокрема, Київ пропонує обговорити припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та домовленості щодо безпеки на морі.

Останнє питання важливе для відновлення повноцінного експорту українського зерна та імпорту товарів, необхідних для функціонування країни. Раніше президент пояснював, що припинення вогню на морі могло б створити умови для стабільнішої роботи морських торговельних маршрутів.

Ще один напрям переговорів – обмін військовополоненими та їхнє повернення додому. Україна також хоче порушити питання звільнення цивільних громадян, яких утримує Росія, і повернення депортованих та примусово переміщених українських дітей.

Окремо Зеленський наголосив на необхідності обговорити гарантії безпеки для України. Київ уже порушував це питання перед американськими та європейськими партнерами. За словами президента, Росія також заявляє про потребу в гарантіях безпеки для себе.

Шостим питанням має стати формат майбутньої тристоронньої зустрічі на рівні лідерів України, США та Росії. Україна розраховує, що переговори технічних груп допоможуть підготувати таку зустріч і наблизити завершення війни.

Нагадаємо, тристоронню зустріч переговорних груп України, США та Росії планують провести в листопаді в Абу-Дабі. За словами президента, партнери передали Києву сигнали про те, що російська сторона налаштована на участь у переговорах.