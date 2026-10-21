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Трамп відреагував на «жест доброї волі» Путіна під час переговорів із Віткоффом

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Трамп відреагував на «жест доброї волі» Путіна під час переговорів із Віткоффом
Кремль вважає цей крок «жестом доброї волі», тому Росія нічого не вимагає від США натомість
фото: Reuters

Речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що Сполучені Штати вже досить давно порушували питання про звільнення Габбарда

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон нічого не передавав Москві в обмін на звільнення американця Стівена Габбарда, якого російський суд засудив за найманство. За словами глави Білого дому, звільнення чоловіка мало відбутися ще за попередньої адміністрації США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву американського лідера.

Трамп відреагував на «жест доброї волі» Путіна під час переговорів із Віткоффом фото 1
скриншот заяви

«Безпрецедентна ситуація для Росії. Не було потреби в "обміні", щоб його звільнити», – заявив Трамп.

Він наголосив, що Габбарда мали звільнити ще за президентства Джо Байдена, однак тодішня адміністрація зайшла в глухий кут у переговорах із Кремлем.

Про звільнення американця стало відомо під час зустрічі російського диктатора Володимира Путіна зі спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом. Американський представник подякував Путіну за це рішення.

Речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що Сполучені Штати вже досить давно порушували питання про звільнення Габбарда. Також він підкреслив, що Кремль вважає цей крок «жестом доброї волі», тому Росія нічого не вимагає від США натомість. 

Варто нагадати, що російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі зі спецпредставником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом оголосив про звільнення американського громадянина Стівена Габбарда. Чоловіка, який раніше проживав в українському Ізюмі, російські військові захопили після початку повномасштабного вторгнення

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Теги: путін Дональд Трамп росія США обмін

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