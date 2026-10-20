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Дональд Трамп принизив дружину на очах американців (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Меланія та Дональд Трамп понад 20 років перебувають у шлюбі
фото: кадр із відео

Меланія Трамп стрималася на публіці попри витівку чоловіка

Президент США Дональд Трамп пожартував про значущість підпису своєї дружини Меланії під час публічного заходу. Інцидент відбувся 19 жовтня на подвірʼї Білого дому, коли подружжя підписувало президентський указ про розвиток досліджень жіночого здоров’я. Про це пише «Главком» із посиланням на відео.

Коли Меланія взяла ручку та почала підписувати документ, Дональд Трамп передав їй ручку й засумнівався, чи має її підпис якесь значення. «Не знаю взагалі, чи її підпис має якесь значення», – сказав він.

Після слів президента присутні засміялися. Меланія не відреагувала на жарт, а згодом зазначила, що підпис чоловіка є найважливішим. Коли вона продовжила підписувати документ, Трамп зауважив, що її підпис дуже схожий на його власний. На це перша леді відповіла: «Так, усе копіюю».

Дональд Трамп принизив дружину на очах американців (відео) фото 1
фото: Іnstagram.com/melaniatrump

Згаданий документ передбачає створення нового підрозділу з питань жіночого здоров’я в Національних інститутах здоров’я США (NIH), а також спеціальної робочої групи при Білому домі. Ініціативу просувала перша леді Меланія Трамп.

«Сьогодні ми ставимо перед собою нову мету: перетворити труднощі й біль на наукові відкриття, ефективні методи лікування та довготривале зцілення. Ми – жінки. Ми стійкі, спроможні й заслуговуємо на життя, яке визначатиметься не тягарем, який ми несемо, а можливостями, що відкриваються перед нами. Наше здоров’я ніколи не повинно обмежувати повноту нашого життя. Я хотіла б подякувати президенту за підтримку та підписання цього надзвичайно важливого указу», – прокоментувала перша леді США.

До слова, 19 жовтня 2026 року Дональд Трамп підписав указ «Про розвиток жіночого здоров’я для покращення результатів на всіх етапах життя». Документ має посилити дослідження захворювань і станів, які недостатньо вивчені або непропорційно часто впливають на жінок. Указ Дональда Трампа передбачає створення нового підрозділу з дослідження жіночого здоров’я та робочої групи при Білому домі. Ініціатива охоплює вивчення хвороб, зокрема ендометріозу, безпліддя й ускладнень вагітності.

До слова, офіс першої леді США Меланії Трамп офіційно затвердив акредитацію CNN та  Politico на захід на полях Генасамблеї ООН Fostering the Future Together – ініціативи, спрямованої на покращення добробуту дітей за допомогою освіти та технологій.

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Теги: США Дональд Трамп шлюб Меланія Трамп дружина

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