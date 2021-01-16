Акаунти Трампа в Facebook і Instagram розморозили

Профіль Дональда Трампа в Facebook заблокували через два порушення політики соцмережі

На початку січня засновник Facebook Марк Цукерберг заявив, що Трампа залишать без соцмережі до кінця його президентського терміну

Акаунти чинного президента США Дональда Трампа в Facebook і Instagram раптово розморозили.

Раніше заблоковані записи знову стали відображатися при переході на сторінку в суботу, 16 січня.

На початку січня засновник Facebook Марк Цукерберг заявив, що Трампа залишать без соцмережі до кінця його президентського терміну.

Цукерберг звинуватив Трампа у використанні соцмережі для «розпалювання насильства з метою повалити демократично обраний уряд».

Як повідомлялося 9 січня, Twitter назавжди заблокував акаунт Трампа.

Раніше адміністрація соціальної мережі Twitter оголосила, що позбавила чинного президента США Дональда Трампа права публікувати нові повідомлення на своїй сторінці на 12 годин.

Коли бан пройшов, Трамп знову почав публікувати суперечливі повідомлення.

Зазначимо, засновник і керівник компанії Facebook Марк Цукерберг розкритикував 45-го президента США Дональда Трампа через заохочення до штурму Конгресу та звинуватив у спробі завадити мирній передачі влади переможцю виборів Джо Байдену. Раніше терпима до політики глави держави мережа Facebook забанила його до інавгурації нового президента.

6 січня Трамп виступив перед своїми прихильниками у Вашингтоні та фактично заохотив їх увірватися до будівлі Конгресу США під час процедури затвердження обраним президентом Джо Байдена. Внаслідок сутичок з правоохоронцями загинуло чотири людини.