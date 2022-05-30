Anonymous «поклали» сайти уряду Білорусі
Вебпортали тимчасово не відповідають
Хакерська група Anonymous повідомила про масовану кібератаку на офіційні сайти уряду Білорусі. Про це йдеться у Twitter групи Anonymous.
«Масована атака Anonymous на білоруський уряд за причетність до вторгнення в Україну. Всі їхні найбільші урядові вебсайти – офлайн», – йдеться в повідомленні в акаунті хакерів.
JUST IN: Massive attack carried by #Anonymous against the Belarusian government for their complicity in the #Ukraine️ invasion. All their biggest government websites are #Offline. #OpRussia #OpBelarus #FreeUkraine pic.twitter.com/b358jRwPu2— Anonymous TV (@YourAnonTV) May 29, 2022
Anonymouse – це угруповання активістів та хактивістів, члени якої, як вважається, у переважній більшості не знайомі один з одним; походять з різних країн і не мають чіткої внутрішньої структури. Anonymous брали на себе відповідальність за низку масштабних мережевих атак.
Хакери не стали стояти осторонь боротьби України проти злочинів російських окупантів та роблять дуже вагомий внесок у боротьбі проти агресора у кіберпросторі.
Хакери зламують російські сервери та «кладуть» російські, а тепер і білоруські урядові вебсайти.
Нагадаємо, нещодавно Anonymous зламали сайт російського «Сбєрбанку».
Нещодавно відома хакерська група заявила, що це вона знищила Rutube.
Раніше хакери Anonymous злили у мережу 15 ГБ даних РПЦ.
Також у березні ця хакерська група почала публікувати інформацію Центробанку РФ.
А ще Anonymous зламали сайт «Росатому» та вимкнули сайт ФСБ Росії.