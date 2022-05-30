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    Anonymous «поклали» сайти уряду Білорусі

    Хакери переказали &laquo;привіт&raquo; Лукашенкові - Anonymous «поклали» сайти уряду Білорусі
    Хакери переказали «привіт» Лукашенкові
    фото з відкритих джерел

    Вебпортали тимчасово не відповідають

    Хакерська група Anonymous повідомила про масовану кібератаку на офіційні сайти уряду Білорусі. Про це йдеться у Twitter групи Anonymous.

    «Масована атака Anonymous на білоруський уряд за причетність до вторгнення в Україну. Всі їхні найбільші урядові вебсайти – офлайн», – йдеться в повідомленні в акаунті хакерів.

    Anonymouse – це угруповання активістів та хактивістів, члени якої, як вважається, у переважній більшості не знайомі один з одним; походять з різних країн і не мають чіткої внутрішньої структури. Anonymous брали на себе відповідальність за низку масштабних мережевих атак.

    Хакери не стали стояти осторонь боротьби України проти злочинів російських окупантів та роблять дуже вагомий внесок у боротьбі проти агресора у кіберпросторі.

    Хакери зламують російські сервери та «кладуть» російські, а тепер і білоруські урядові вебсайти.

    Нагадаємо, нещодавно Anonymous зламали сайт російського «Сбєрбанку».

    Нещодавно відома хакерська група заявила, що це вона знищила Rutube.

    Раніше хакери Anonymous злили у мережу 15 ГБ даних РПЦ.

    Також у березні ця хакерська група почала публікувати інформацію Центробанку РФ.

    А ще Anonymous зламали сайт «Росатому» та вимкнули сайт ФСБ Росії.

    Теги: росія окупанти кібератака війна Україна Twitter уряд окупація хакер #stoprussia
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    Anonymous «поклали» сайти уряду Білорусі