Дощитиме майже повсюди: прогноз погоди на 30 травня

Найпрохолодніше сьогодні буде на заході

Погода в Україні у понеділок, 30 травня буде теплою та дощовою. Сонце сяятиме лише на сході та півдні. Такий прогноз «Укргідрометцентру».

Найпрохолодніше буде на заході. Там синоптики прогнозують лише +20...+22 градуси тепла. Окрім того, аналогічний температурний прогноз – для жителів Одещини.

Тим часом на сході прогнозують справжню спеку. Зокрема, на Донеччині та Луганщині прогнозують до +29 градусів тепла.

Південні області також зможуть відчути справжнє літо в передостанній день весни. Зокрема, у Запорізькій та Херсонській областях прогнозують до +28 градусів.

На заході обіцяють дощі. У північних та центральних областях – грози.

У Києві синоптики обіцяють лише +21...+23 градуси. Окрім того, місцевим жителям рекомендують не виходити з дому без парасольок. Столицю накриють грози.

Загалом упродовж дня опади прогнозують на усій території України, окрім сходу та півдня, а також – Криму. На заході обіцяють дощі. У північних та центральних областях – грози.

Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що 30 травня в Україну завітає циклон з атмосферними фронтами. Вона анонсувала короткочасні дощі та грози.

«При грозах можливі шквали. Вітер очікується у понеділок південно-східний, на заході України – північно-західний. Буде помірним, у західних та північних областях – рвучким», – наголосила синоптикиня.

Вона попередила, що температура повітря коливатиметься у більшості областей в межах +20… +25 градусів.

В українській столиці 30 травня пройдуть короткочасні дощі з грозами. За словами синоптикині, іноді можливе посилення вітру до сильного.

Нагадаємо, прогнозується спека до 30 градусів: синоптик попередила про стрибок температури.