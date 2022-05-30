Дощитиме майже повсюди: прогноз погоди на 30 травня

Дощитиме майже повсюди: прогноз погоди на 30 травняграфіка
Найпрохолодніше сьогодні буде на заході
Погода в Україні у понеділок, 30 травня буде теплою та дощовою. Сонце сяятиме лише на сході та півдні. Такий прогноз «Укргідрометцентру».
Найпрохолодніше буде на заході. Там синоптики прогнозують лише +20...+22 градуси тепла. Окрім того, аналогічний температурний прогноз – для жителів Одещини.
Тим часом на сході прогнозують справжню спеку. Зокрема, на Донеччині та Луганщині прогнозують до +29 градусів тепла.
Південні області також зможуть відчути справжнє літо в передостанній день весни. Зокрема, у Запорізькій та Херсонській областях прогнозують до +28 градусів.
На заході обіцяють дощі. У північних та центральних областях – грози.
У Києві синоптики обіцяють лише +21...+23 градуси. Окрім того, місцевим жителям рекомендують не виходити з дому без парасольок. Столицю накриють грози.
Загалом упродовж дня опади прогнозують на усій території України, окрім сходу та півдня, а також – Криму. На заході обіцяють дощі. У північних та центральних областях – грози.
Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що 30 травня в Україну завітає циклон з атмосферними фронтами. Вона анонсувала короткочасні дощі та грози.
«При грозах можливі шквали. Вітер очікується у понеділок південно-східний, на заході України – північно-західний. Буде помірним, у західних та північних областях – рвучким», – наголосила синоптикиня.
Вона попередила, що температура повітря коливатиметься у більшості областей в межах +20… +25 градусів.
В українській столиці 30 травня пройдуть короткочасні дощі з грозами. За словами синоптикині, іноді можливе посилення вітру до сильного.
Нагадаємо, прогнозується спека до 30 градусів: синоптик попередила про стрибок температури.