  1. Головна
  2. Новини
  3. Дощитиме майже повсюди: прогноз погоди на 30 травня
рус
    Новини

    Дощитиме майже повсюди: прогноз погоди на 30 травня

    графіка
    Україну накриють опади та грози - Дощитиме майже повсюди: прогноз погоди на 30 травня
    Україну накриють опади та грози
    фото з відкритих джерел

    Найпрохолодніше сьогодні буде на заході

    Погода в Україні у понеділок, 30 травня буде теплою та дощовою. Сонце сяятиме лише на сході та півдні. Такий прогноз «Укргідрометцентру».

    Найпрохолодніше буде на заході. Там синоптики прогнозують лише +20...+22 градуси тепла. Окрім того, аналогічний температурний прогноз – для жителів Одещини.

    Тим часом на сході прогнозують справжню спеку. Зокрема, на Донеччині та Луганщині прогнозують до +29 градусів тепла.

    Південні області також зможуть відчути справжнє літо в передостанній день весни. Зокрема, у Запорізькій та Херсонській областях прогнозують до +28 градусів.

    На заході обіцяють дощі. У північних та центральних областях – грози.

    У Києві синоптики обіцяють лише +21...+23 градуси. Окрім того, місцевим жителям рекомендують не виходити з дому без парасольок. Столицю накриють грози.

    Загалом упродовж дня опади прогнозують на усій території України, окрім сходу та півдня, а також – Криму. На заході обіцяють дощі. У північних та центральних областях – грози.

    ukraine_101

    Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що 30 травня в Україну завітає циклон з атмосферними фронтами. Вона анонсувала короткочасні дощі та грози.

    «При грозах можливі шквали. Вітер очікується у понеділок південно-східний, на заході України – північно-західний. Буде помірним, у західних та північних областях – рвучким», – наголосила синоптикиня.

    Вона попередила, що температура повітря коливатиметься у більшості областей в межах +20… +25 градусів.

    В українській столиці 30 травня пройдуть короткочасні дощі з грозами. За словами синоптикині, іноді можливе посилення вітру до сильного.

    Нагадаємо, прогнозується спека до 30 градусів: синоптик попередила про стрибок температури.

    Теги: росія окупанти прогноз погоди війна Україна повітря вітер окупація Наталка Діденко літо #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Дощитиме майже повсюди: прогноз погоди на 30 травня