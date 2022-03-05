Група хакерів Anonymous вимкнула сайт ФСБ РФ

Імовірно, хакери провели Ddos-атаку на сайт ФСБ

Група хакерів Anonymous у своєму блозі в Twitter заявила, що зламала та припинила роботу сайту Федеральної служби безпеки Росії.

При переході за адресою сайту з’являється повідомлення про помилку.

Імовірно, хакери провели Ddos-атаку на сайт ФСБ.

Група Anonymous – це міжнародна група хакерів, які з політичних міркувань борються у кіберпросторі з урядами країн світу, політичними структурами та елітами.

Нагадаємо, сьогодні хакери з групи Anonymous зламали сайт рупора кремлівської пропаганди, інформагентства ТАСС і повісили банер із закликом зупинити війну в Україні.

Раніше хакери з міжнародної групи Anonymous, які раніше оголосили кібервійну Росії, зламали і виклали у вільний доступ базу даних міністерства оборони РФ. Про це хакери повідомили у своєму Twitter-акаунті.

Також хакери зламали телеканали РФ і запустили вірш Monatik про війну (відео).

А ще хакери з міжнародної групи Anonymous, які раніше оголосили кібервійну Росії, зламали і виклали у вільний доступ базу даних міністерства оборони РФ.

Раніше хакери з Anonymous взяли на себе відповідальність за DDoS-атаку на сайт українського телеканалу Russia Today.

Так само було втрачено доступ до сайту міноборони РФ. Після цього перестав працювати сайт Кремля.