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    Група хакерів Anonymous вимкнула сайт ФСБ РФ

    Група хакерів Anonymous зламали сайт ФСБ РФ - Група хакерів Anonymous вимкнула сайт ФСБ РФ
    Група хакерів Anonymous зламали сайт ФСБ РФ
    фото з відкритих джерел

    Імовірно, хакери провели Ddos-атаку на сайт ФСБ

    Група хакерів Anonymous у своєму блозі в Twitter заявила, що зламала та припинила роботу сайту Федеральної служби безпеки Росії.

    При переході за адресою сайту з’являється повідомлення про помилку.

    Імовірно, хакери провели Ddos-атаку на сайт ФСБ.

    Група Anonymous – це міжнародна група хакерів, які з політичних міркувань борються у кіберпросторі з урядами країн світу, політичними структурами та елітами.

    Нагадаємо, сьогодні хакери з групи Anonymous зламали сайт рупора кремлівської пропаганди, інформагентства ТАСС і повісили банер із закликом зупинити війну в Україні.

    Раніше хакери з міжнародної групи Anonymous, які раніше оголосили кібервійну Росії, зламали і виклали у вільний доступ базу даних міністерства оборони РФ. Про це хакери повідомили у своєму Twitter-акаунті.

    Також хакери зламали телеканали РФ і запустили вірш Monatik про війну (відео).

    А ще хакери з міжнародної групи Anonymous, які раніше оголосили кібервійну Росії, зламали і виклали у вільний доступ базу даних міністерства оборони РФ.

    Раніше хакери з Anonymous взяли на себе відповідальність за DDoS-атаку на сайт українського телеканалу Russia Today.

    Так само було втрачено доступ до сайту міноборони РФ. Після цього перестав працювати сайт Кремля.

    Теги: ФСБ війна Міноборони РФ кібербезпека хакер
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    Група хакерів Anonymous вимкнула сайт ФСБ РФ