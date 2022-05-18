Anonymous зламали сайт російського «Сбєрбанку»

Хакери після вторгнення РФ в Україну оголосили війну Путіну

Децентралізована хакерська група Anonymous, яка підтримує Україну з перших днів нападу, повідомила про успішну атаку на російський «Сбербанк». Про злам банку хакери повідомили у своєму Тwitter.

Публікація хакерів швидко набуває популярності. У коментарях низка користувачів вітають групу з успішним зламом та висловлюють підтримку Україні.

The #Anonymous collective hacked Sberbank, it is the largest bank in Russia and Eastern Europe. — Anonymous (@YourAnonOne) May 17, 2022

Anonymouse – це угруповання активістів та хактивістів, члени якої, як вважається, у переважній більшості не знайомі один з одним; походять з різних країн і не мають чіткої внутрішньої структури. Anonymous брали на себе відповідальність за низку масштабних мережевих атак.

Хакери не стали стояти осторонь боротьби України проти злочинів російських окупантів та роблять дуже вагомий внесок у боротьбі проти агресора у кіберпросторі.

Хакери зламують російські сервери та «кладуть» російські урядові вебсайти.

Нещодавно відома хакерська група заявила, що це вона знищила Rutube.

Раніше хакери Anonymous злили у мережу 15 ГБ даних РПЦ.

Також у березні ця хакерська група почала публікувати інформацію Центробанку РФ.

А ще Anonymous зламали сайт «Росатому» та вимкнули сайт ФСБ Росії.