Anonymous зламали сайт російського «Сбєрбанку»

Децентралізована хакерська група Anonymous, яка підтримує Україну з перших днів нападу, повідомила про успішну атаку на російський «Сбербанк». Про злам банку хакери повідомили у своєму Тwitter.

Публікація хакерів швидко набуває популярності. У коментарях низка користувачів вітають групу з успішним зламом та висловлюють підтримку Україні.

The #Anonymous collective hacked Sberbank, it is the largest bank in Russia and Eastern Europe.