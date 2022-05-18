  1. Головна
  2. Техно
  3. Телеком
рус
    Телеком

    Anonymous зламали сайт російського «Сбєрбанку»

    Банк атакований міжнародної хакерської організацією - Anonymous зламали сайт російського «Сбєрбанку»
    Банк атакований міжнародної хакерської організацією
    фото з відкритих джерел

    Хакери після вторгнення РФ в Україну оголосили війну Путіну

    Децентралізована хакерська група Anonymous, яка підтримує Україну з перших днів нападу, повідомила про успішну атаку на російський «Сбербанк». Про злам банку хакери повідомили у своєму Тwitter.

    Публікація хакерів швидко набуває популярності. У коментарях низка користувачів вітають групу з успішним зламом та висловлюють підтримку Україні.

    Anonymouse – це угруповання активістів та хактивістів, члени якої, як вважається, у переважній більшості не знайомі один з одним; походять з різних країн і не мають чіткої внутрішньої структури. Anonymous брали на себе відповідальність за низку масштабних мережевих атак.

    Хакери не стали стояти осторонь боротьби України проти злочинів російських окупантів та роблять дуже вагомий внесок у боротьбі проти агресора у кіберпросторі.

    Хакери зламують російські сервери та «кладуть» російські урядові вебсайти.

    Нещодавно відома хакерська група заявила, що це вона знищила Rutube.

    Раніше хакери Anonymous злили у мережу 15 ГБ даних РПЦ.

    Також у березні ця хакерська група почала публікувати інформацію Центробанку РФ.

    А ще Anonymous зламали сайт «Росатому» та вимкнули сайт ФСБ Росії.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація хакер #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Anonymous зламали сайт російського «Сбєрбанку»