Хакери Anonymous почали публікувати інформацію Центробанку РФ

Хакери стверджують, що отримали доступ до таємних угод Центробанку РФ

Хакерське угруповання Anonymous, що заявило про злам російського Центробанку, почало викладати дані, отримані в результаті атаки. Сам Центробанк РФ факт зламу заперечує. Про це повідомляє російська служба BBC.

На файлообміннику з'явилося майже 30 Гб опублікованої хакерами інформації. Серед іншого там є сотні аудиторських висновків та дані про власників банків.

Хакери стверджують, що отримали доступ і до таємних угод Центробанку РФ.





"We distributed these documents to various points of the internet. If the links are censored, we will share them on different links."



1)https://t.co/lJ5TVUTneG



2)https://t.co/q87rA0MVYY#Anonymous pic.twitter.com/9wwmN7n26l — The Black Rabbit World (@Thblckrbbtworld) March 25, 2022

Це не перша атака Anonymous на російські держсайти.

Нагадаємо, 25 лютого, на другий день повтомасштабного російського вторгнення в Україну, угруповання оголосило кібервійну Росії.

Раніше міжнародна мережа хакерів Anonymous вже зламала сайт «Росатому» та оприлюднила гігабайти даних компанії. Також Anonymous «поклали» сайти ФСБ і «Роснєфті». Нагадаємо також, що міжнародна хакерська група Anonymous успішно зламала і розкрила базу даних Роскомнагляду.

Хакери Anonymous з моменту вторгнення до України скоїли серію кібератак на російські установи. Зокрема, вони виклали у публічний доступ понад 360 тис. російських федеральних документів, що стосуються запровадження цензури у країні. Група хакерів також блокувала російські телевізійні канали, які публікують брехливу інформацію про війну в Україні.