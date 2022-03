Хакери Anonymous почали публікувати інформацію Центробанку РФ

Хакерське угруповання Anonymous, що заявило про злам російського Центробанку, почало викладати дані, отримані в результаті атаки. Сам Центробанк РФ факт зламу заперечує. Про це повідомляє російська служба BBC.

На файлообміннику з'явилося майже 30 Гб опублікованої хакерами інформації. Серед іншого там є сотні аудиторських висновків та дані про власників банків.

Хакери стверджують, що отримали доступ і до таємних угод Центробанку РФ.





"We distributed these documents to various points of the internet. If the links are censored, we will share them on different links."



