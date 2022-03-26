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    Хакери Anonymous почали публікувати інформацію Центробанку РФ

    25 лютого&nbsp;угруповання Anonymous оголосило кібервійну Росії - Хакери Anonymous почали публікувати інформацію Центробанку РФ
    25 лютого угруповання Anonymous оголосило кібервійну Росії

    Хакери стверджують, що отримали доступ до таємних угод Центробанку РФ

    Хакерське угруповання Anonymous, що заявило про злам російського Центробанку, почало викладати дані, отримані в результаті атаки. Сам Центробанк РФ факт зламу заперечує. Про це повідомляє російська служба BBC.

    На файлообміннику з'явилося майже 30 Гб опублікованої хакерами інформації. Серед іншого там є сотні аудиторських висновків та дані про власників банків.

    Хакери стверджують, що отримали доступ і до таємних угод Центробанку РФ.

    Це не перша атака Anonymous на російські держсайти.

    Нагадаємо, 25 лютого, на другий день повтомасштабного російського вторгнення в Україну, угруповання оголосило кібервійну Росії.

    Раніше міжнародна мережа хакерів Anonymous вже зламала сайт «Росатому» та оприлюднила гігабайти даних компанії. Також Anonymous «поклали» сайти ФСБ і «Роснєфті». Нагадаємо також, що міжнародна хакерська група Anonymous успішно зламала і розкрила базу даних Роскомнагляду.

    Хакери Anonymous з моменту вторгнення до України скоїли серію кібератак на російські установи. Зокрема, вони виклали у публічний доступ понад 360 тис. російських федеральних документів, що стосуються запровадження цензури у країні. Група хакерів також блокувала російські телевізійні канали, які публікують брехливу інформацію про війну в Україні.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація хакер #stoprussia
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    Хакери Anonymous почали публікувати інформацію Центробанку РФ