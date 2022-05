Відома хакерська група заявила, що це вона знищила Rutube

Відоме хакерське об’єднання Anonymous зізналося у своїй причетності до потужної кібератаки на російський відеохостинг Rutube. Про це хакери повідомили в Twitter-аккаунті об’єднання.

«Anonymous зламали російську відеоплатформу Rutube», – лаконічно визнала міжнародна хакерська група.

«Майже 75% баз даних та інфраструктури основної версії й 90% резервної копії та кластера для відновлення баз даних серйозно постраждали», – так оцінили Anonymous результати кібератаки на російський відеосайт.

Такі втрати, пояснили хакери, означають, що Rutube, скоріш за все, зникне назавжди.

JUST IN: #Anonymous hacked Russia’s video platform ‘RuTube’



Nearly 75% of the databases and infrastructure of the main version and 90% of the backup and cluster to restore the databases have been severely affected, that means #RuTube is probably GONE FOREVER. #OpRussia pic.twitter.com/0NFzWGmP9u