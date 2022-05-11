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    Відома хакерська група заявила, що це вона знищила Rutube

    Легендарні хакери зізналися, що це вони зламали Rutube - Відома хакерська група заявила, що це вона знищила Rutube
    Легендарні хакери зізналися, що це вони зламали Rutube
    фото: Anonymous

    Російський відеохостинг, скоріш за все, неможливо відновити

    Відоме хакерське об’єднання Anonymous зізналося у своїй причетності до потужної кібератаки на російський відеохостинг Rutube. Про це хакери повідомили в Twitter-аккаунті об’єднання.

    «Anonymous зламали російську відеоплатформу Rutube», – лаконічно визнала міжнародна хакерська група.

    «Майже 75% баз даних та інфраструктури основної версії й 90% резервної копії та кластера для відновлення баз даних серйозно постраждали», – так оцінили Anonymous результати кібератаки на російський відеосайт.

    Такі втрати, пояснили хакери, означають, що Rutube, скоріш за все, зникне назавжди.

    Нагадаємо, Rutube перестав працювати кілька днів тому – і досі не відновив роботу.

    Додамо, що, відома хакерська група Anonymous працює проти онлайн-ресурсів країни-агресора з початку повномасштабної війни в Україні.

    Так, хакери Anonymous злили у мережу 15 ГБ даних РПЦ.

    Також у березні ця хакерська група почала публікувати інформацію Центробанку РФ.

    А ще Anonymous зламали сайт «Росатому» та вимкнули сайт ФСБ Росії.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація хакер #stoprussia
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    Відома хакерська група заявила, що це вона знищила Rutube