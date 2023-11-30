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Авдіївка просить молитви: у соцмережах розлетівся фотофейк з військовою

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Авдіївка просить молитви: у соцмережах розлетівся фотофейк з військовою
На зображенні є багато неточностей
фото з відкритих джерел

Допис розрахований на виявлення вразливої авдиторії, якою можна маніпулювати на релігійних почуттях

Фотофейк, згенерований штучним інтелектом, розлетівся у соцмережах. Українці поширюють допис з підписом «Авдіївка просить молитви…». Про фальшиве фото проаналізувала антифейкова спільнота «Нота Єнота».

Зображення згенеровано штучним інтелектом. Фейк розрахований на виявлення вразливої авдиторії, якою можна маніпулювати на релігійних почуттях, а також за допомогою таких фейків розкручують групи й сторінки у соціальних мережах. Дослідники розповіли, що не так з цим фото:

Авдіївка просить молитви: у соцмережах розлетівся фотофейк з військовою фото 1
  • Прапор на руці дівчини. Він або синьо-жовто-синій, або жовто-синій. В українському прапорі синій колір зверху, жовтий знизу.
  • Форма. В Україні такої форми немає.
  • Пальці на руках. Їх пʼять на одній руці. Але немає великого пальця.
  • Вкладене волосся у дівчини та манікюр. Умови фронту саме дозволяють це робити.
  • Не вистачає ніг у військових.
  • Зброя на грудях, яка «дивиться» в живіт і є недомальованою.
  • Хрест, який не притаманний Україні. Скоріше за все, це португальський хрест.

Зауважимо, деякі користувачі все ж підписують зображення як згенероване ШІ.

Авдіївка просить молитви: у соцмережах розлетівся фотофейк з військовою фото 2

Нагадаємо, напередодні українці за допомогою штучного інтелекту змусили народну депутатку від «Слуги народу» Мар’яну Безуглу пояснюватися перед головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. 

У соцмережах почали активно поширювати відео з нібито особистою зустріччю Залужного з Безуглою, на якому вона, завдяки втручанню штучного інтелекту, уже сама представляє йому свій «геніальний» план як швидко перемогти РФ.

На діпфейк відреагували соцмережі. Деякі користувачі схвильовані прогресом технологій, адже більшість українців не мають критичного мислення. Тож варто звертати увагу на можливості ШІ та підвищувати обізнаність населення.

Теги: штучний інтелект фейк

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