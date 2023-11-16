Україна використовує штучний інтелект для пошуку зниклих безвісти людей

Із початку повномасштабної війни в Україні зникли безвісти 30 тисяч цивільних

Штучний інтелект, зокрема, допомагає розпізнавати обличчя під час пошуку зниклих людей

Влада активно використовує технології штучного інтелекту для пошуку зниклих безвісти під час війни українців. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець на заході EquAllty hackathon.

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Омбудсмен розповів, що штучний інтелект, зокрема, допомагає розпізнавати обличчя під час пошуку зниклих людей.

Крім того, ця технологія використовується для вирішення наступних проблемних питань:

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загрози конфіденційності та кібербезпеки;

дезінформації;

посилення втручання у конфіденційність.

«Варто не забувати, що мета штучного інтелекту – це передусім сприяння розвитку людини, суспільства, держави. І врахування інтересів, прав і свобод людини має бути найважливішим», – наголосив Лубінець.

Раніше генеральна директорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер розповіла, що з початку повномасштабної війни в Україні зникли безвісти 30 тисяч цивільних.