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Соратник Залужного пояснив, чому треба довіряти владі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Соратник Залужного пояснив, чому треба довіряти владі
Нова інформаційна стратегія має бути побудована на трьох рівнях – держави, суспільства і кожного громадянина
фото з відкритих джерел

«Можна любити чи не любити владу, але в будь-якому випадку треба їй довіряти»

Українці повинні довіряти владі та вірити в перемогу, адже це найкращий фільтр від усіх інформаційних вкидань РФ. Про це в коментарі «Главкому» розповів полковник, головний спеціаліст Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ Тарас Дзюба.

«Можна любити чи не любити владу, але в будь-якому випадку треба їй довіряти, інакше нічого не буде. Якщо інформація не представлена в офіційному джерелі – вважайте, що це фейк, якому не можна довіряти. Ну, і у кожної людини має бути критичне мислення: не може бути все добре, а потім раз – і різко погано. Якщо буде підвищена медіаграмотність населення, 90% звичайних російських ІПСО просто не будуть досягати цілей»,– каже військовий.

За словами соратника Залужного, нова інформаційна стратегія має бути побудована на трьох рівнях – держави, суспільства і кожного нашого громадянина.

«На рівні держави – це, безумовно, виявлення всіх інформаційних загроз і нейтралізація їх на етапі розвитку. Це може бути блокування ворожих інформаційних ресурсів, проактивне висвітлення власної позиції, збільшення нашої присутності в інформаційному просторі у тій чи іншій темі. Тобто ворог робить 10 матеріалів, а ми зробимо 100 – хай вони будуть не такі потужні, але їх буде багато», – пояснив Дзюба.

Зазначимо, систематизувати протидію російській пропаганді на інформаційному фронті мала б Стратегія інформаційної безпеки. Цей документ було затверджено РНБО і підписано президентом у грудні 2021 року. Реалізація стратегії була розрахована до 2025 року. Сам факт, що стратегія приймалася за пару місяців до російського вторгнення апріорі робить низку її положень застарілими, адже кількість окупованих територій на яких відбувається зачищення всього українського збільшилися.

Серед глобальних викликів та загроз інформбезпеці у 2021-му була визначена інформаційна політика Російської Федерації з її технологіями гібридної війни проти України, «у тому числі моделі і механізми інформаційного втручання». Але відповідь на таку дезінформаційну активність держави-агресора передбачена травоїдна – санкції та ефективний механізм моніторингу та відповідальності за їх порушення.

Нагадаємо, російські пропагандисти просувають фейкові сюжети, про те, що український контрнаступ виявився лише ІПСО.

Раніше ми повідомляли, що ворог за допомогою штучного інтелекту створює десятки різних псевдо телевізійних сюжетів ніби від українських телеканалів та поширює їх в соцмережах.

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Теги: дезінформація інформаційна війна фейк пропаганда влада

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