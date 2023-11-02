Маск заявив, що штучний інтелект призведе до вимирання людства

Маск заявив, що його коментарі породжені страхом через екологічний рух

Мільярдер вважає, що з людством можуть покінчити, щоб захистити планету

Американський мільярдер і бізнесмен Ілон Маск вважає, що штучний інтелект, запрограмований руками еко-активістів, може спричинити вимирання людства. Про це пише ВВС.

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За словами Маска, його коментарі були породжені страхом, що екологічний рух «зайшов надто далеко». Мільярдер переконаний, що деякі люди будуть використовувати цю технологію, щоб захистити планету, покінчивши з людським життям.

«Якщо ви починаєте думати, що люди погані, то природний висновок з цього – люди повинні вимерти. Якщо ШІ буде запрограмовано прихильниками екологічних рухів, його корисною функцією буде вимирання людства», – сказав Ілон Маск.

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Він також закликав до глобальної співпраці, обміну знаннями та роботи над тим, щоб технології ШІ стали доступними громадськості. Маск додав, що всі країни, незалежно від розміру та потужності, мають рівні права на розробку та використання ШІ.

Нагадаємо, американський мільярдер та бізнесмен Ілон Маск зробив чергове скандальне висловлювання щодо війни Росії проти України. Так, він підтримав думку американського бізнесмена Девіда Сакса, який розкритикував надання США військової допомоги Україні.