Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Маск заявив, що штучний інтелект призведе до вимирання людства

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Маск заявив, що штучний інтелект призведе до вимирання людства
Маск заявив, що його коментарі породжені страхом через екологічний рух
фото з відкритих джерел

Мільярдер вважає, що з людством можуть покінчити, щоб захистити планету

Американський мільярдер і бізнесмен Ілон Маск вважає, що штучний інтелект, запрограмований руками еко-активістів, може спричинити вимирання людства. Про це пише ВВС.

За словами Маска, його коментарі були породжені страхом, що екологічний рух «зайшов надто далеко». Мільярдер переконаний, що деякі люди будуть використовувати цю технологію, щоб захистити планету, покінчивши з людським життям.

«Якщо ви починаєте думати, що люди погані, то природний висновок з цього – люди повинні вимерти. Якщо ШІ буде запрограмовано прихильниками екологічних рухів, його корисною функцією буде вимирання людства», – сказав Ілон Маск.

Він також закликав до глобальної співпраці, обміну знаннями та роботи над тим, щоб технології ШІ стали доступними громадськості. Маск додав, що всі країни, незалежно від розміру та потужності, мають рівні права на розробку та використання ШІ.

Нагадаємо, американський мільярдер та бізнесмен Ілон Маск зробив чергове скандальне висловлювання щодо війни Росії проти України. Так, він підтримав думку американського бізнесмена Девіда Сакса, який розкритикував надання США військової допомоги Україні.

Читайте також: Ілон Маск уже визначив переможця у війні РФ проти України
Теги: технології Ілон Маск штучний інтелект

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Скандальний мем Маска про Зеленського: користувачі дали волю емоціям
Скандальний мем Маска про Зеленського: користувачі дали волю емоціям
2 жовтня, 11:37
Вручення премії Нобеля не обійшлось без скандалів
Лауреат премії Нобеля з медицини: користувачі соцмереж гнівно відреагували
2 жовтня, 16:03
Маск, як і його соцмережа, систематично просуває російську пропаганду
Усі скандали Ілона Маска: референдум на окупованих територіях та підтримка Росії
3 жовтня, 09:57
ЗМІ з'ясували, яка компанія з Москви публічно закуповує західні товари для війни
ЗМІ з'ясували, яка компанія з Москви публічно закуповує західні товари для війни
9 жовтня, 23:05
Іранська сторона підтримала терористів ХАМАС в їх нападі на Ізраїль
Маск прокоментував заклик іранського лідера знищити Ізраїль
9 жовтня, 09:31
Власник мережі дедалі більше розчаровується необхідністю дотримуватися закону
Ілон Маск хоче заблокувати Twitter в Європі
19 жовтня, 07:47
Нові правила спрямовані на закриття лазівок та шляхів обходу обмежень Китаєм
США обмежать Китай у доступі до високих технологій: подробиці від Bloomberg
16 жовтня, 13:07
З 31 жовтня 2023 року «Київстар» припинить надавати послугу надсилання та отримання MMS для всіх абонентів мережі
«Київстар» із 31 жовтня припинить надавати одну з найдавніших послуг
25 жовтня, 08:40
Маск заявив, що Starlink допомагатиме міжнародним організаціям в Газі
Ізраїль відмовився від Starlink після заяв Маска про роботу мережі в Газі
28 жовтня, 22:16

Соціум

Жінки-біженки з України створили нову організацію у Молдові
Жінки-біженки з України створили нову організацію у Молдові
Маск заявив, що штучний інтелект призведе до вимирання людства
Маск заявив, що штучний інтелект призведе до вимирання людства
Німеччина спростила умови працевлаштування українських біженців
Німеччина спростила умови працевлаштування українських біженців
Життя українських біженців у Грузії: ООН зафіксувала цікаві тенденції
Життя українських біженців у Грузії: ООН зафіксувала цікаві тенденції
Ізраїль вдруге вдарив по табору біженців у Секторі Гази
Ізраїль вдруге вдарив по табору біженців у Секторі Гази
США знищили балістичну ракету через аномалію
США знищили балістичну ракету через аномалію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Ексчоловік Емеральд попався на схемі з торгівлі дронами
6212
Німеччина спростила умови працевлаштування українських біженців
5284
Ілон Маск уже визначив переможця у війні РФ проти України
4096
Рашисти знову стягують до України стару військову техніку (відео)
3994
2 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3911
Держдеп США зробив заяву щодо подальшої підтримки України

Новини

Росгвардія вербує ПВК «Вагнер»: будуть працювати на окупованих територіях України
Сьогодні, 07:20
Понад пів сотні запеклих боїв: дані Генштабу про ситуацію на фронті
Сьогодні, 07:12
США і Китай домовилися про зустріч лідерів, удар Ізраїлю по Газі: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Хмарно та переважно без опадів: прогноз погоди на 2 листопада
Сьогодні, 05:01
2 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Ворог провалив штурм на п’ятьох напрямках: як пройшов день на фронті
Вчора, 19:45

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту